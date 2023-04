El PSOE pide a la Junta que escuche "las demandas" de la comunidad médica sobre el Hospital de Riotinto (Huelva)

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Riotinto (Huelva), Rocío Díaz, ha mostrado su "estupor" por la reunión convocada este lunes por la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, con el viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, para abordar los problemas que sufre el Hospital de Riotinto, donde "los sanitarios convocantes de las protestas brillan por su ausencia", por lo que ha solicitado a la Junta que "se siente con la comunidad médica para escuchar sus demandas".

La alcaldesa de Riotinto ha señalado que "no es de recibo que la Junta no se haya sentado aún con la comunidad médica, con los profesionales sanitarios y técnicos que trabajan en este hospital, que son los que están sufriendo, junto con los pacientes, la lamentable situación que está viviendo el hospital, con el cierre de una planta entera y el recorte en los servicios que presta".

"Médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, conductores de ambulancias, administrativos y todos los que luchan cada día por el funcionamiento del hospital, son los que conforman la plataforma, quienes están convocando las protestas y nos están dando a conocer lo que está ocurriendo, por tanto, es obvio que es con ellos con quienes tiene que sentarse la Junta", ha dicho Díaz.

La alcaldesa de Minas de Riotinto ha agregado que "también hay que llamar a los representantes de los ciudadanos, los pacientes, que son los usuarios de estos servicios públicos", así como ha lamentado que haya estado aquí el viceconsejero "y no se haya aprovechado su visita para escuchar a estos profesionales".

Además, la alcaldesa de Minas de Riotinto, que ha sido convocada a la reunión y no ha asistido por "el desaire" que entiende que se les hace "a esos representantes de la plataforma", ha declarado que "tampoco es normal que la Junta convoque a unos alcaldes sí y a otros no", ya que se "han llamado a los ediles de la Cuenca Minera, mientras que se ha dejado mirando a decenas de pueblos que dependen sanitariamente de este hospital".

"Por tanto, habrá que recordarle a la señora delegada que son tres comarcas enteras las que se ven afectadas, El Andévalo, la Sierra y la Cuenca Minera, por tanto, no me parece bien asistir a una reunión donde la inmensa mayoría de los interesados no está porque no se les ha llamado", ha apuntado.

Rocío Díaz ha señalado que no le parece mal que los alcaldes y alcaldesas "tengan información de primera mano", así como considera que "es acertado que les llamen, pero a todos, no a unos cuantos", toda vez que ha insistido en que "antes que a los ediles, la Junta tiene que tener respeto a los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario y ven que cada día se merma más este servicio público esencial".

"Por ello, le pedimos al presidente de la Junta de Andalucía que enmiende la plana a su delegada en Huelva y arregle este asunto de una vez por todas", ha concluido.