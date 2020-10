El PSOE pide la restitución "inmediata" del servicio de Urgencias 24 horas del centro de salud de Mazagón (Huelva)

HUELVA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha solicitado este jueves a la Junta de Andalucía la restitución "inmediata" del servicio de Urgencias 24 horas del centro de salud de Mazagón, al tiempo que ha advertido de que su partido "no se va a parar" y que no van a "consentir" que se recorte en los centros sanitarios de la provincia "cuando hay que reforzarlos".

Así lo ha indicado Márquez en declaraciones a los medios junto al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y la secretaria general del PSOE de Palos de la Frontera, Belén Castillo, apuntando que lo que pasa en Mazagón "está pasando en más puntos de la provincia de Huelva", por lo que ha criticado que el Gobierno andaluz "en plena crisis sanitaria ha decidido recortar en el sistema sanitario en lugar de reforzarlo".

A este respecto, la parlamentaria ha reseñado que la pasada semana "sin previo aviso a las administraciones, la Junta decidió recortar el servicio de urgencias que se prestaba en Mazagón". Esto, según ha reseñado, "no entienden" desde el PSOE, "en estos momentos cuando se afronta una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente".

En este sentido, Márquez ha apuntado que son "múltiples" los puntos de la provincia como El Rocío, Matalascañas, Mazagón, San Bartolomé de la Torre, Paterna del Campo, Escacena del Campo o El Almendro, que "en estos momentos están sufriendo recortes sanitarios", en un momento en el que "la media de contagios de coronavirus está en 25 al día en el mes de septiembre", mientras que cuando empezó la pandemia estaba en el mes de marzo en nueve y en abril en ocho".

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha destacado que "uno de los pilares fundamentales de la sociedad actual es la salud pública" y que "no tiene que tener ninguna merma o reducción, menos aún en una pandemia", por lo que ha criticado que la Junta "de forma inconsciente e irresponsable ha sido capaz de ir en contra de la voluntad de toda una población" porque "en los momentos más duros es cuando más se está recortando".

De este modo, ha tachado de "irresponsabilidad" el hecho de que en Mazagón, se cierre un centro de salud por las tardes y los fines de semana "en plena pandemia" y "en pleno inicio de campaña agrícola", porque, a su juicio, quiere decir que "no se está teniendo en cuenta la necesidad y la demanda de servicio de sanidad pública en una zona donde el número de habitantes supera los 7.000".

Además, Cuéllar lo considera una "falta de cumplimiento moral y ético" con los profesionales de la sanidad y con la sociedad, porque "no se está protegiendo a los profesionales, sino que se les está poniendo en mayor riesgo agrupando a los mismos en un centro de salud que está colapsado" por lo que cree que la estrategia "en ningún momento es idónea".

Asimismo, ha reseñado que "la Junta de Andalucía no puede jugar a cerrar y a mover fichas con la salud" porque es "un derecho adquirido por la ciudadanía" y "es lo que está sucediendo", al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento de Moguer ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Moguer y Mazagón para poner una reclamación.

Cuéllar ha señalado que es "inconcebible" para todo el mundo, "menos para la Junta de Andalucía" que "en pleno siglo XXI se cierre un centro de salud" y que "haya una urgencia y tengas que a diez kilómetros de tu casa para que te atiendan", por lo que pide una movilización "prudente, certera y objetiva" para "hacer llegar una queja manifiesta".

Para concluir, el alcalde de Moguer se ha preguntado que "si no son capaces de valorar la dureza que estamos viviendo y poner los servicios al cien por cien para la ciudadanía, qué es lo que queda por llegar", en este punto, ha subrayado que "no hay planes de contingencia para los centros educativos elaborados por la Junta, lo hace el profesorado, no hay programación de prevención a nivel local y ya lo que faltaba es que desprotegiesen la sanidad pública de Andalucía y de los municipios".

De otro lado, la secretaria general del PSOE de Palos de la Frontera, Belén Castillo, ha señalado que "Mazagón no es de segunda" y que hace seis meses tuvieron que salir a la calle para que se repusieran los servicios de urgencias por las tardes y los fines de semana "y ha durado dos meses", por lo que cree que "no hay voluntad política de que en municipios como Mazagón se apueste por la sanidad pública".

En este punto, ha señalado que "no solo hay covid, la gente sigue enfermando de otras patologías" por lo que "no se puede recortar en salud", a la par que ha destacado que en plena pandemia los vecinos de Mazagón tenían que salir de la localidad para ir a Palos de la Frontera al servicio de urgencias "cuando estaba prohibido", pero que "para algo tan importante como la salud tenían que salir".

"No podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y vamos a luchar porque Mazagón no sea de segunda y menos en temas de salud", ha indicado Castillo, que ha finalizado señalando que desde el PSOE van a luchar "contra todos los que no quieran una sanidad pública y de calidad".