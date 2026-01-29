El PSOE propone que la Diputación de Huelva cree el Premio Provincial de Fotografía Social 'María Clauss'

Archivo - María Clauss. - UNIA - Archivo

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva ha presentado una moción para la creación del Premio Provincial de Fotografía Social 'María Clauss', una propuesta de reconocimiento institucional destinada a "honrar su trayectoria, compromiso y legado".

Según ha indicado en una nota, el PSOE considera que su figura, su trayectoria profesional, su "apuesta decidida por la cultura como herramienta de transformación social", su "compromiso" con la igualdad y el "reconocimiento del trabajo de las mujeres", así como "su profunda pasión por la provincia de Huelva", reúne "méritos más que suficientes" para "ser reconocida de manera permanente".

Por ello, ha propuesto esta iniciativa, concebida "no solo como un homenaje a su memoria y a su legado, sino también como un estímulo a las nuevas generaciones de profesionales de la fotografía comprometidos con los valores que ella defendió: la justicia social, la dignidad humana, la igualdad y la cultura como motor de una sociedad mejor". Este premio "no solo perpetuaría su memoria, sino que contribuiría a mantener vivo su ejemplo y su mirada, tan necesaria hoy como siempre", remarca la formación.

Con esta iniciativa, también se quiere "reafirmar la apuesta por la cultura, la igualdad y el reconocimiento del talento comprometido con Huelva y con los valores democráticos y sociales que representan su legado", señala.

Los socialistas destacan que María Clauss fue una profesional "profundamente comprometida con la imagen como herramienta de transformación social". "Más allá de su producción artística, destacó por su faceta más personal y comprometida, fue una firme defensora de la igualdad, una embajadora de la mujer y una divulgadora incansable de la cultura, los usos y las tradiciones de la provincia de Huelva, a la que amó y dio visibilidad a través de su mirada".

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en realización de documentales para televisión, desarrolló una trayectoria profesional marcada por "la excelencia, la sensibilidad y una firme vocación social". Entendía la fotografía como "un proceso vivo y colectivo; con una forma de trabajar que definió su mirada, rigurosa, colaborativa y profundamente humana". Por eso, el PSOE defiende que este premio "no solo perpetuaría su memoria, sino que contribuiría a mantener vivo su ejemplo y su mirada".