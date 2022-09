El PSOE propone a la Junta crear una mesa de trabajo para concretar medidas que "mejoren la vida de la gente"

HUELVA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha señalado la propuesta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz para que el Gobierno de la Junta cree una mesa de trabajo con representación de todos los partidos políticos para concretar medidas que "mejoren la vida de la gente".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE lleva dos Proposiciones no de Ley con medidas para "aliviar" los daños ocasionados por la invasión de Ucrania y que el Gobierno andaluz puede llevar a cabo perfectamente "porque tiene financiación".

Así, Enrique Gaviño ha especificado, en primer lugar, la necesidad de ampliar la bonificación a las escuelas infantiles para las familias andaluzas de renta media y hacerla gratuita para estas familias.

En segundo lugar, Gaviño ha subrayado las medidas de aumentar la bonificación a los usuarios del público que dependa de la Junta de Andalucía, el transporte público colectivo en autobuses entre municipios, aumentar esta bonificación al 80 por ciento y hacerlo absolutamente gratuito para los jóvenes que estén estudiando o buscando un empleo para las personas mayores y para las personas en municipios con riesgo de despoblación.

"Pedimos que haya ayudas complementarias para las personas que han visto incrementarse los intereses de sus hipotecas, que se reduzcan un diez por ciento con carácter general las tasas y precios públicos que dependen de la Junta de Andalucía. Además, pedimos una medida de apoyo adicional de 200 euros para las familias que están en riesgo de exclusión en nuestra tierra", ha añadido el parlamentario.

Por otro lado, Gaviño ha considerado que los autónomos, también, deben de tener un apoyo complementario del Gobierno y, para ello, ha reclamado que haya una ayuda de 300 euros. Ya que es uno de los sectores más afectados por la crisis energética. Igualmente, "debemos de actualizar el coste horario del servicio de ayuda a domicilio y ponernos al mismo nivel de la media nacional que son 15,35 euros la hora", ha apuntado.

Del mismo modo, el socialista ha indicado que "no se puede hacer una batería de medidas para ayudar a los andaluces a superar esta crisis derivada de la guerra, si no se propone un plan de empleo global. Con dotación de 200 millones complementarios a los 100 millones del Gobierno central", toda vez que ha considerado la "necesidad" de crear un observatorio que garantice que los precios "no sufran especulación".

Al hilo de ello, Gaviño ha relatado otras propuestas con la dotación de 50 millones para garantías a las pymes y los autónomos, 200 millones para bonificar el seguro agrario o 50 millones más para la transformación de la flota de transporte público en flotas ecológicas.

"También proponemos ayudas para la producción y la eficiencia energética. Andalucía es una comunidad que podría producir de forma limpia energía en gran cantidad para autoabastecernos, incluso para compartir. Todo ello requiere de ayudas del Gobierno y la difusión y la sensibilización de la población por parte de la Junta para que generemos e instalemos placas fotovoltaicas que nos ayuden a generar la electricidad que consumimos", ha remarcado.

Por último, ha incidido en la "necesidad" de dar respuesta a la situación de sequía que afecta a los espacios naturales y al consumo humano en la provincia de Huelva.

"La Junta es competente sobre el agua que consume el 60 por ciento de la población de la comunidad autónoma. No se puede mostrar indolente y basar su política en un enfrentamiento con el Gobierno de la nación. Debe actuar, crearse la mesa de la sequía, participar en la mesa de la sequía nacional y convocar el Consejo Andaluz del Agua", ha apostillado.