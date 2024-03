El PSOE de Punta Umbría (Huelva), dispuesto a aprobar el SAPU5, "siempre que no sea por menos de 30 millones de euros"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha mostrado su disposición, "por responsabilidad", a aprobar el SAPU5, "rebajando en más de 10 millones de euros su precio de salida con respecto a la última vez que se licitó, que fue por 46 millones de euros".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el concejal socialista Luis Manuel Alfonso ha señalado que su grupo está dispuesto a "apoyar cualquier oferta que no sea inferior a 30.000 euros", porque consideran que "no se puede malvender", pero entienden que es "necesario" que el pueblo "pueda desarrollar un proyecto importante que emanó de un gobierno socialista para implantar un plan de viviendas que es necesario en el municipio".

Los socialistas han lamentado que, desde el Gobierno local, con el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, a la cabeza, "se están llevando a efecto reuniones secretas, encuentros a escondidas con dos concejalas del Partido Popular con la finalidad de obtener su voto favorable y malvender las parcelas, desbloqueando así de mala manera el proyecto del SAPU5".

"Esta información nos está llegando por diferentes vías y todas coinciden en que estas dos concejalas del Grupo Popular, a espaldas del resto de componentes de este partido en el Ayuntamiento, están reuniéndose con él para darle su apoyo en el próximo pleno. Además, varios militantes del PP también nos han preguntado si Cansino se está reuniendo con el Grupo Socialista", ha subrayado.

Ante esto, el socialista ha criticado "el oscurantismo de unas negociaciones que debieran ser públicas y transparentes", por lo que ponen "bajo sospecha" y recriminan que "se estén realizando estos encuentros ocultos y secretos". "En todo caso, será el PP quien tenga que dar explicaciones si finalmente acceden a malvender el último suelo público que queda en nuestro pueblo. Serán cómplices de una barbaridad. Si, por el contrario, finalmente impera la cordura, se les verá como defensores del patrimonio público de Punta Umbría", ha enfatizado.

"Desde el Grupo Municipal Socialista nos mantenemos firmes en nuestra palabra", ha señalado Alfonso, que ha explicado que en su día se mostraron dispuestos a votar a favor y prestar el apoyo a Cansino, "muy a nuestro pesar, rebajando el precio por el bien de nuestro pueblo".

No obstante, los socialistas han puesto "condiciones" sobre cuatro aspectos que consideran "esenciales". Por un lado, según ha detallado, "el precio de salida de venta del SAPU 5 no será nunca inferior a 30 millones de euros, ni ahora ni en posteriores licitaciones si no se llega a adjudicar a la primera", por otro lado, "el coste de urbanización de la parcela corresponde adjudicarlo al beneficiario del proyecto, siendo su precio de salida de 7.250.591,16 euros".

"Si en la adjudicación de las obras de urbanización se produjese una baja, esa cantidad repercutiría directamente a las arcas públicas del Ayuntamiento de Punta Umbría. El ahorro no se queda para el empresario, debe ser ganancia para el pueblo de Punta Umbría. Recordar que es el último suelo público disponible que tenemos", ha detallado.

Además, Luis Manuel Alfonso ha continuado diciendo que, en tercer lugar, "de común acuerdo y en consenso debe firmarse antes de la venta de los terrenos del SAPU 5 un convenio con los concesionarios del Picadero Costa de la Luz y con los del Circuito de Motocross, donde de forma explícita se indiquen el lugar de las nuevas instalaciones para que se siga manteniendo la actividad que ellos realizan, y que el coste de las nuevas instalaciones sea a cargo del Ayuntamiento de Punta Umbría, tal como permita la Ley".

Como cuarto requisito, ha explicado que "ante la falta de informes técnicos que manifiesten la autorización al Ayuntamiento de Punta Umbría acerca de la posibilidad y creación de un puerto deportivo en el margen de la ría que pertenece al ámbito de actuación del SAPU 5, tal como figura en el pliego de condiciones que rige su venta, es condición necesaria conocer si se dispone de autorización y permisos para desarrollar ese puerto deportivo".

El PSOE del municipio "apoya y trabaja desde la oposición por el desarrollo de Punta Umbría. De esta forma queremos trasladar a nuestros vecinos y vecinas que nuestra palabra y nuestras intenciones respecto del SAPU 5 no han cambiado".

Para terminar, el concejal ha afirmado que "ante las negociaciones secretas y ocultas que, según parece, se están llevando a cabo entre Cansino y una parte del PP, nosotros hacemos público nuestro compromiso evitando así entrar en el juego de la rumorología y dejando claro que no seremos jamás cómplices de malvender el único patrimonio municipal público que nos queda en Punta Umbría".