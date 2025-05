El PSOE de Punta Umbría (Huelva) muestra su "rechazo" la "política de confrontación del alcalde" que "daña al municipio"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, ha mostrado su "rotundo rechazo" a la "deriva que está tomando el debate político local" marcado, según afirma, "principalmente por los insultos, las provocaciones, la contribución, la confrontación constante impulsada por el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, una "actitud" que, lamenta, "no solo atenta contra los concejales socialistas sino, también, contra otros miembros de la corporación municipal y del propio Partido Socialista del pueblo".

En una nota, Ferrera ha aseverado que "el PSOE no va a entrar en este juego" porque no creen en "la política del enfrentamiento", sino "en la política del diálogo, de la construcción útil y del consenso", ya que consideran que "solo desde el respeto y la diversidad de opiniones se puede lograr precisamente dar solución a los problemas que tiene nuestro pueblo y los ciudadanos de Punta Umbría".

El secretario general del PSOE de Punta Umbría ha tachado de "especialmente grave que se haya instalado un relato de bloqueo que nunca ha existido" y ha incidido en que desde el PSOE municipal "siempre se han hecho propuestas; tanto para los presupuestos municipales, como para la venta de las parcelas de las Torres, o para la Residencia de Tiempo Libre; y ninguna de estas tuvo la menor intención de respuesta por parte de Hernández Cansino".

En esta línea, ha matizado que "con el único partido que no se ha sentado Hernández Cansino ha sido con el Partido Socialista" y le ha acusado de "intentar inducir a un bloqueo que no ha existido", toda vez que señala que es "porque se estaba gestando la operación de comprar al tránsfuga, por 31.000 euros". "Y es curioso que fue comprar al tránsfuga hoy y al día siguiente ya se empieza a vender y a especular urbanísticamente con el terreno de nuestro pueblo", ha añadido.

Jesús Ferrera ha indicado que "a lo que el Partido Socialista dijo entonces que no y sigue manteniendo el no, es con respecto a las torres, ya que no se puede vender una vivienda de VPO a familias de Punta Umbría, que están a la venta prácticamente por 200.000 euros. Y por el hecho de que dijimos que no a esta propuesta que no tiene sentido ninguno, es entonces cuando Hernández Cansino se inventa el bloqueo; y lo hace para justificar la compra de este concejal, para comprar al tránsfuga".

Otro de los asuntos que Ferrera ha criticado y que cree "especialmente grave" es que "se invente una denuncia falsa, haciendo referencia a lo sucedido el pasado viernes en el pleno, donde se insultó y difamó a la concejal socialista Melisa Fernández aludiendo a que había agredido a un concejal de la corporación siendo mentira, solo por buscar la confrontación, el enfrentamiento e intentar mantener la división entre los puntaumbrieños".

"Ante esta situación, desde el PSOE decimos basta ya, no vamos a entrar en este juego sucio ni en esta política rastrera. Queremos diálogo, consenso y llegar a acuerdos. Y, sobre todo, porque este tipo de política está perjudicando gravemente al pueblo. No es una política que ha iniciado el Partido Socialista, sino Hernández Cansino. Nosotros queremos trabajar por mejorar la vida de los ciudadanos de Punta Umbría y pedimos respeto y evitar la confrontación, ya que solo así se puede construir un pueblo y trabajar por la buena convivencia", ha concluido.