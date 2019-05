PSOE recurre la aprobación del presupuesto de Cartaya (Huelva) de 2019 y reprocha la medida en plenas elecciones

Publicado 14/05/2019 14:50:13 CET

CARTAYA (HUELVA), 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cartaya (Huelva) ha presentado un recurso de impugnación a la aprobación inicial del presupuesto municipal para 2019 y el portavoz del Grupo Socialista y candidato a la Alcaldía, Alexis Landero, ha argumentado que "no tiene sentido que a escasos días de las elecciones el actual alcalde independiente, Juan Polo, y el equipo de gobierno (ICAR-PP-PA) se empeñe en aprobar un presupuesto cuando se prevé un cambio de Gobierno".

Landero ha detallado que, después de la negativa del PSOE en el Pleno a aprobar las cuentas, "ahora hemos presentado este recurso de impugnación", segú ha informado el PSOE en un comunicado.

El portavoz socialista ha razonado que "no tiene lógica que un alcalde que no va a gobernar Cartaya a partir del día 27 de mayo quiera aprobar un presupuesto municipal para dejar maniatado al próximo equipo de gobierno los presupuestos municipales".

El candidato socialista ha vaticinado que la decisión sólo se puede explicar por el hecho de que "PP e ICAR tienen ya cerrado un preacuerdo de gobierno para las las próximas elecciones, que queda patente con la aprobación de este presupuesto municipal".

Landero ha descrito la trayectoria presupuestaria del municipio, que "en 2017 incumplió la regla de gasto y en 2018 no tuviésemos un presupuesto actualizado", hecho al que suma "que se apruebe a estas alturas para tapar que no se ha hecho un plan económico y financiero, y ahora hacer un acuerdo de no disponibilidad de 500.000 euros".

"La ciudadanía de Cartaya debe saber que a partir del 26 de mayo o hay un cambio gobierno, serio, responsable, coherente y fuerte, que solo lo puede ofrecer el Partido Socialista, o hay una desgobierno como el que ha habido en estos últimos ocho años", ha argumentado Landero.

El secretario general de los socialistas de Cartaya ha sostenido que el alcalde de Cartaya, además, de hacer las cosas "tarde y mal, no es coherente", hecho que ha atribuido a cinco concejales que aprueban el presupuesto y no participan en las candidaturas de las próximas elecciones".