PSOE-A registra una enmienda de totalidad a la Ley andaluza de Vivienda: "Favorece la especulación"

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista ha registrado este viernes en el Parlamento una enmienda de totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ha aprobado el Gobierno del PP-A, del que sostiene que "favorece la especulación".

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) antes de asistir a la inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales.

María Márquez ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno haya aprobado una ley que "favorece a los especuladores" en un momento en el que hay "tanta preocupación en torno a la vivienda", en el que "la gente joven no puede emanciparse y con más de 30 años sigue viviendo con sus padres", y "cuando hay tantos chavales que se van a estudiar a la universidad" y a quienes "no les llega la beca ni siquiera para pagarse una habitación en la ciudad donde se van a estudiar porque los precios del alquiler están absolutamente desorbitados".

La representante socialista ha insistido en criticar que la Ley de Vivienda que promueve el Gobierno del PP-A "favorece a los especuladores, a la especulación, y no favorece a los andaluces".

Frente a ello, ha subrayado que en el PSOE-A entienden que "la vivienda no debe ser un negocio, sino que debe ser un derecho", y por ello ha justificado el registro de la referida enmienda a la totalidad de la ley" presentada por el Gobierno de Moreno "porque no estamos de acuerdo" con ella, según ha remarcado antes de concluir subrayando que los socialistas consideran como "un tema prioritario en este momento" el que "los andaluces tengan derecho a la vivienda".