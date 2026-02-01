PSOE volverá a reclamar en la Diputación de Huelva infraestructuras sanitarias ante el "colapso" en la provincia

Archivo - Huelva.- PSOE reprocha al PP de Beas que rechace una moción para que Diputación priorice invertir en municipios pequeños - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE volverá a reclamar en la Diputación de Huelva infraestructuras sanitarias y la defensa "firme de la sanidad pública" en la provincia, "que está sufriendo el abandono sistemático del Gobierno andaluz del PP, sumiendo a la provincia en un grave déficit de infraestructuras sanitarias, recursos humanos y medios materiales".

Así lo ha puesto de manifiesto la diputada provincial Rosa Tirador, para anunciar una nueva moción en defensa de una sanidad pública digna y de calidad para la comunidad.

En esta línea, en un comunicado, ha denunciado que "los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 vuelven a dar la espalda a la provincia, al no incluir ni un solo euro para la construcción de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARE) de la Sierra y del Condado, infraestructuras comprometidas reiteradamente por el PP en sus programas electorales".

Del mismo modo, la diputada socialista ha criticado que "tampoco recogen la inversión de 85 millones de euros anunciada por el presidente Moreno Bonilla, para la construcción del Hospital Materno Infantil, una promesa que se ha visto reducida a una genérica y ambigua referencia a la creación de una nueva área materno infantil, sin consignación presupuestaria concreta ni calendario de ejecución, una infraestructura que sigue paralizada, acumulando retrasos, lo que demuestra la falta de interés y las mentiras del Gobierno andaluz".

Rosa Tirador ha achacado, además, "el colapso de la sanidad pública onubense, con listas de espera inasumibles, sobrecarga asistencial y una creciente desconfianza de la ciudadanía, provocada por una gestión que prioriza la privatización y el desvío de fondos públicos a la sanidad privada".

"Una situación que ha tenido consecuencias especialmente graves, como el escándalo por los fallos en el cribado del cáncer de mama, con mujeres afectadas por diagnósticos tardíos que, aún a día de hoy, muchas de ellas no han recibido respuesta a sus reclamaciones y que, lejos de apoyo, están siendo señaladas por responsables del Gobierno andaluz, como el consejero de Sanidad, Antonio Sanz", según ha señalado.