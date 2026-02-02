Punta Umbría (Huelva) licita nueve chiringuitos desmontables de temporada y avanza en la "regularización" del sector

Imagen de parte de la costa de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha licitado este lunes un total de nueve chiringuitos desmontables en la playa urbana y natural del municipio que se ubicarán a lo largo del litoral, desde El Portil hasta La Canaleta. Esto, para avanzar "hacia la regularización y la seguridad jurídica del sector".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento costero en una nota, en la que señala que estos chiringuitos son de carácter estacional y podrán ofrecer sus servicios durante el periodo estival, desde junio hasta septiembre, con una superficie máxima de 70 metros cuadrados sobre la playa, de los que 20 corresponderán a la instalación cerrada y 50 al área destinada a terraza.

La presentación de ofertas concluirá en quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta licitación. El plazo de concesión es de cuatro años, teniendo obligatoriamente que desmontar cada temporada como marca la ley, y la adjudicación definitiva queda condicionada a la aprobación del Plan de Playas por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que este trámite supone "la búsqueda de una solución definitiva y legal, en un camino largo y complejo debido a que intervienen tres administraciones". En este sentido ha recordado que la Ley de Costas, de carácter nacional, obliga a desmontar estas instalaciones cada temporada.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha solicitado a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva la inclusión de estos nueve chiringuitos en el Plan de Playas 2026. De los doce chiringuitos desmontables con los que contaba la playa puntaumbrieña, tres no han podido ser incluidos en esta licitación al encontrarse sin concesión ni licencia y al no haber cumplido con el requerimiento del desmontaje en tiempo y forma.

Según recoge el pliego de condiciones de la licitación, la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y cada licitador únicamente podrá resultar adjudicatario de un solo chiringuito, con objeto de "garantizar una distribución equitativa" de las concesiones. También se incluyen aspectos relacionados con la sostenibilidad, la calidad del servicio, la integración paisajista y el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Una vez adjudicados, los chiringuitos deberán tramitar y obtener su correspondiente licencia municipal. Al respecto, Hernández Cansino ha indicado que "esta licitación es una oportunidad para que los empresarios regularicen su situación y cuenten con la necesaria seguridad jurídica para desarrollar su actividad".

Además, ha recordado que "las concesiones de chiringuitos tienen plazos limitados en el tiempo y requisitos legales que hay que cumplir. No se otorgan para toda la vida, tienen que respetar las condiciones que fija la ley y, por supuesto, como cualquier negocio, tienen que tener licencia de apertura".

PRÓRROGA PARA ESTABLECIMIENTOS FIJOS

En cuanto a los establecimientos fijos con concesión administrativa y licencia, actualmente se está tramitando una prórroga de cinco años de la concesión ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, ha explicado el Ayuntamiento, que ha apuntado que "algunos de estos negocios ya han iniciado las actuaciones necesarias para adaptarse a los requisitos exigidos y poder así obtener el permiso que les permita continuar operando de forma legal".

El regidor municipal ha incidido en que desde el Ayuntamiento se está "trabajando" para "compatibilizar la actividad económica, el empleo y el disfrute de nuestras playas con el respeto al medio ambiente y el estricto cumplimiento de la legalidad vigente".

En la gestión de estos establecimientos intervienen tres administraciones. El Estado, como propietario del dominio público marítimo-terrestre; la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que ostenta las competencias delegadas para la gestión de dicho dominio; y el Ayuntamiento de Punta Umbría, encargado de regular y otorgar las licencias de obra, actividad y apertura. El título de concesión administrativa corresponde a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.