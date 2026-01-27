Punta Umbría (Huelva) otorgará la Distinción 26 de Abril a Adamuz (Córdoba) por su solidaridad tras el accidente

Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado por unanimidad la propuesta del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, de otorgar este año la Distinción 26 de Abril al Ayuntamiento de Adamuz, en reconocimiento a la solidaridad y el apoyo de toda su comunidad hacia las víctimas, especialmente las cinco fallecidas de Punta Umbría, tras el trágico accidente ferroviario. Este galardón representa el máximo reconocimiento que concede anualmente el Consistorio puntaumbrieño, coincidiendo con la celebración del Día de Punta Umbría.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, el alcalde ha señalado que la concesión de la Distinción 26 de Abril al pueblo de Adamuz responde a "su muestra ejemplar de solidaridad, humanidad, heroicidad y compromiso colectivo en uno de los momentos más duros que se recuerdan". Hernández Cansino ha subrayado que "la respuesta espontánea de sus vecinos ante el trágico accidente ferroviario, en el que perdieron la vida 45 personas, demostró que Adamuz es un pueblo que estuvo a la altura del dolor ajeno, ofreciendo ayuda, apoyo y dignidad a las víctimas y a sus familias".

Del mismo modo, tomando como base la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, se ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional que la propuesta del alcalde y continua con el agradecimiento al pueblo de Adamuz por la ayuda prestada, así como a los servicios de emergencia y personas voluntarias que participaron en las labores de auxilio. También se pone manifiesto en este texto "nuestro pesar y condolencias a las familias y personas afectadas por el accidente", al tiempo que expresa "la solidaridad de todo el pueblo de Punta Umbría con las víctimas".

Previo al inicio de esta sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente, entre las que se encontraban vecinos de Punta Umbría.