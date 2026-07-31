Punta Umbría (Huelva) recibe la bandera de 'playa sin humos' en la zona del Albergue Juvenil

La Playa urbana del Albergue Juvenil luce ya la bandera oficial que la identifica como 'Playa Sin Humos'. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría se ha adherido un año más a la iniciativa de la Junta de Andalucía para fomentar los espacios libres de humo en las playas, renovando así su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y la protección del entorno natural. Como reconocimiento a esta adhesión, la playa urbana del Albergue Juvenil luce ya la bandera oficial que la identifica como 'Playa Sin Humos'.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Salud y Consumo a través de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del tabaquismo y reducir el impacto que generan las colillas y otros residuos derivados del consumo de tabaco en los espacios naturales.

La concejal delegada de Turismo y Playas, Jimena Donoso, ha señalado que "la renovación de este distintivo refleja la apuesta del Ayuntamiento por un modelo de playa más saludable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

"Queremos que quienes disfrutan de nuestro litoral encuentren un espacio más limpio y agradable, al tiempo que seguimos concienciando sobre los beneficios de reducir el consumo de tabaco en lugares de uso compartido", ha señalado la concejal.

La iniciativa tiene un carácter voluntario y apelativo, ya que no supone una prohibición de fumar, sino una invitación a respetar un espacio pensado para favorecer la convivencia, proteger el entorno y minimizar la presencia de residuos como las colillas, uno de los desechos más habituales en las playas.

Asimismo, Donoso ha incidido en la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones. "Es fundamental seguir educando en el respeto al medio ambiente y en la adopción de hábitos saludables, porque pequeñas acciones individuales contribuyen a conservar nuestras playas en mejores condiciones para todos", ha afirmado.

Con esta nueva adhesión, Punta Umbría consolida su participación en una campaña que persigue mejorar la calidad ambiental del litoral andaluz y reforzar la imagen de sus playas como espacios de bienestar, sostenibilidad y disfrute responsable.