Punta Umbría (Huelva) retira de sus playas diez cubas de gran capacidad con residuos naturales tras los temporales

Residuos naturales arrastrados a las playas de Punta Umbría por los temporales. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha llevado a cabo durante la última semana una actuación extraordinaria y urgente de limpieza en toda la playa, tras los efectos de los últimos temporales y borrascas. Los trabajos han superado la retirada de diez cubas de gran capacidad, equivalentes a 200 metros cúbicos de residuos naturales, principalmente troncos y ramas arrastrados por los ríos hasta la costa.

Según ha indicado en una nota, debido al carácter extraordinario de la situación, el Ayuntamiento ha tenido que tramitar un contrato menor para esta intervención específica, por un importe de 4.400 euros, IVA incluido.

Los trabajos se han desarrollado de manera integral a lo largo de los 13 kilómetros de la costa, con un operativo formado diariamente por entre seis y ocho operarios a pie, apoyados por maquinaria tractora y maquinaria específica limpiaplayas. Como resultado de esta intervención, se han retirado aproximadamente diez cubas de residuos de 20 metros cúbicos cada una, compuestas principalmente por ramas y troncos de árboles arrastrados por los ríos hasta su desembocadura en el mar.

La limpieza ejecutada constituye una primera fase de la actuación, centrada en la retirada de los elementos más voluminosos con el objetivo de que "vecinos y visitantes puedan disfrutar del litoral en condiciones óptimas ante la llegada del buen tiempo". No obstante, las labores de limpieza continuarán en las próximas semanas para completar la adecuación del entorno.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado la importancia de esta intervención, subrayando que "la playa es el principal reclamo turístico del municipio y mantenerla en buen estado es una prioridad absoluta".

Asimismo, ha explicado que esta acumulación de restos naturales responde a un fenómeno habitual tras episodios de lluvias intensas. "Aunque cesen los temporales, seguirán llegando materiales arrastrados por los ríos hasta el mar, ya que las desembocaduras continúan aportando restos vegetales durante semanas", ha señalado.