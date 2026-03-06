Quirónsalud Huelva celebrará el 14 de marzo unas jornadas informativas sobre la endometriosis

El 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis. - QUIRÓNSALUD HUELVA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis y, por ello, Quirónsalud Huelva celebrará unas jornadas informativas abiertas al público sobre la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica con afectación única sobre las mujeres debido a su relación directa con las hormonas; "especialmente en mujeres jóvenes, en edad fértil".

Así lo explica la ginecóloga del Hospital Quirónsalud, Cinta Vidal Mazo, especializada en esta patología, que señala que "es importante que las mujeres conozcan los primeros síntomas de la endometriosis para iniciar lo antes posible el proceso diagnóstico y conseguir que deje de ser una enfermedad silenciosa' recalca la especialista".

En una nota, el centro hospitalario indica que el dolor menstrual es el principal síntoma que presenta esta enfermedad. "Si el dolor es permanente y no cede con analgésicos debe estudiarse en profundidad hasta conocer su origen", abunda la especialista.

Otro de los síntomas habituales en el desarrollo de la endometriosis es el dolor que experimenta la mujer durante las relaciones sexuales debido a la inflamación, adherencias y lesiones endometriósicas en áreas pélvicas como el fondo de saco posterior o los ligamentos uterosacros.

Por último, otro síntoma propio de la endometriosis son los problemas reproductivos. "En numerosas ocasiones, la paciente de endometriosis acude a consulta por motivos de infertilidad provocada por la inflamación crónica que impide la unión normal entre óvulo y espermatozoide, el desarrollo normal del ciclo menstrual y su correspondiente ovulación y segregación de hormonas o la obstrucción en algunos casos de las trompas de Falopio debido al desarrollo de adherencias pélvicas", añade la ginecóloga.

La doctora Vidal explica que en los últimos años "la investigación ha avanzado notablemente en materia de endometriosis, aunque aún, aspectos tan importantes como el origen de la enfermedad, son desconocidos".

El próximo sábado 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis y el Hospital Quirónsalud Huelva, celebrará unas jornadas informativas gratuitas sobre la enfermedad. La sesión, liderada por Cinta Vidal está dirigida a todas las pacientes, profesionales sanitarios o interesados, y se desarrollará en el salón de actos del hospital. La reserva de plaza es imprescindible enviando un correo electrónico a ana.carrascop@quironsalud.es