Raquel María Legido Díaz, ganadora del VII Premio de Enfermería en cuidados oncológicos y paliativos de Huelva

Entrega del VII Premio de Enfermería en cuidados oncológicos y paliativos de Huelva. - FUNDACIÓN ÁNGEL MURIEL

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ángel Muriel ha acogido este viernes el acto de entrega del VII Premio de Enfermería en cuidados oncológicos y paliativos de la Fundación Ángel Muriel, que ha recaído en esta ocasión sobre Raquel María Legido Díaz, por su trabajo 'Manejo clínico del síndrome palmo plantar por capecitabina en personas diagnosticadas de cáncer colorrectal con diclofenaco tópico 1%. Ensayo controlado aleatorizado, doble ciego'.

Según informa la entidad en nota de prensa, Legido Díaz es enfermera práctica de clínica avanzada de cáncer colorrectal y cáncer de origen desconocido del Instituto Catalán de Oncología, que se ubica en el Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El acto se ha celebrado con un tono institucional y respetuoso, mostrando el recuerdo y el respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Durante la jornada se ha destacado de manera especial la labor de la enfermería y de los profesionales sanitarios como pilar fundamental del cuidado y la atención a las personas en situaciones de especial dificultad.

Así, la vocal del Patronato de la Fundación Ángel Muriel, Blanca Muriel Torres, hizo entrega del premio a la ganadora, dotado con 2.000 euros y diploma acreditativo. Este galardón está destinado a fomentar la investigación entre los profesionales sanitarios dedicados a la enfermería en el ámbito oncológico y paliativo, y su convocatoria anual se realiza a nivel nacional.

De este modo, tanto la vocal del Patronato de la Fundación Ángel Muriel, como la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, Patricia Mauri, han puesto en valor la aportación de la enfermería a la atención sanitaria desde una perspectiva integral, destacando su papel clave en los cuidados oncológicos y paliativos, así como su compromiso, profesionalidad y dimensión humana.

Durante el desarrollo del acto se proyectó el testimonio de la enfermera ganadora de la pasada edición, Natalia Calderón, quien compartió los avances logrados en su trabajo gracias al impulso recibido a través de este premio. Por su parte, la ganadora dio a conocer, a través de su exposición, una exposición sobre el proyecto premiado.

El jurado calificador de este premio ha estado compuesto por las enfermeras del ámbito de la oncología y los cuidados paliativos Yolanda Bouzada Guillén, Rafaela Camacho Bejarano y Dolores Merino Navarro; el secretario del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, Martín Vázquez Bermúdez, actuando como secretario del jurado sin voto; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, presidiendo el mismo.

Con la celebración de este acto, la Fundación Ángel Muriel reafirma su compromiso con el apoyo a la investigación en enfermería y con el reconocimiento de una profesión "esencial", cuyo trabajo "resulta imprescindible no solo en el ámbito clínico, sino también en el acompañamiento humano, la cercanía y el cuidado continuado que las enfermeras y enfermeros prestan a pacientes y familias en situaciones de especial vulnerabilidad".

La Fundación Ángel Muriel premia también la labor investigadora en el sector de la medicina a través del Premio de Investigación Médica en el Ámbito Oncológico, que ha celebrado con éxito ocho ediciones, otorgando un premio por una cuantía de 6.000 euros.