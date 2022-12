Reabierta la línea Huelva-Zafra afectada por un derrumbe de tierra por el temporal

HUELVA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La línea férrea Huelva-Zafra se ha vuelto a reabrir al tráfico alrededor de las 15,30 horas de este lunes, después de que se tuviera que cerrar debido a un derrumbe de tierra sucedido entre Jabugo y Valdelamusa y provocado por el temporal.

Según indicaron desde Adif a Europa Press, el desprendimiento de tierra se produjo en el kilómetro 89+700, entre Jabugo y Valdelamusa, causado por el temporal, por lo que la vía fue cortada "por seguridad" y para que los operarios pudieran trabajar en la retirada de la tierra que haya podido alcanzar las vías.

No obstante, desde Adif han confirmado que el cierre de la línea no ha afectando a la circulación, puesto que "hasta las 18,00 horas no está previsto que vuelva a pasar un tren de viajeros por esa zona".

CASI UNA DECENA DE INCIDENCIAS

En otro orden de cosas, los bomberos del Consorcio Provincial han atendido diferentes incidencias este martes a causa del temporal de lluvia y viento que está azotando a la provincia, sobre todo, retirada de árboles de las calzadas.

En este sentido, en Valverde del Camino, bomberos del Parque Comarcal del Andévalo Oriental han intervenido en sendas incidencias relacionadas con la caída de árboles. Por un lado, se ha procedido a la retirada de un pino que cayó encima de un cuadro eléctrico y que corría el riesgo de terminar en una vivienda. Por otro lado, se intervino en retirar un árbol que provocó el corte de una vía en ambos sentidos de la localidad.

Asimismo, en Jabugo y en Fuenteheridos, los bomberos del Parque Comarcal de la Sierra Occidental han tenido que retirar árboles caídos a la calzada.

Por otro lado, bomberos del Parque Comarcal de la Cuenca Minera han tenido que achicar agua de una vivienda anegada en la localidad de Campofrío.

Además, los bomberos del Parque Comarcal de la Sierra Occidental han asistido en la salida de vía de un vehículo que se precipitó por un barranco, siniestro que se ha saldado con un herido.

Por último, en Trigueros, bomberos del Parque Comarcal de Ribera Campiña han intervenido en el saneamiento de la fachada de una vivienda ante el peligro de caída de la cornisa.