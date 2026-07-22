Reactivada la circulación de trenes de la línea Huelva-Sevilla tras quedar parada por un incendio

Archivo - Tren entre Madrid y Huelva. - EUROPA PRESS/RENFE - Archivo

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La línea Huelva-Sevilla se ha reactivado poco antes de las 15,30 horas tras quedar paralizada este miércoles, en el tramo entre Escacena del Campo y La Palma del Condado, por un incendio cercano a la vías del tren.

Según ha indicado Adif a Europa Press, a las 13,25 horas quedaba suspendida la circulación entre Escacena y La Palma del Condado por un incendio próximo a la vía, con corte de tensión en catenaria afectando a las vía 1 de la estación.

A las 14,15 horas se abrió la vía para los trenes de tracción diésel, pero poco antes de las 15,25 horas ya quedaba reestablecida la circulación para todo tipo de trenes.

Por su parte, desde Renfe han señalado que se han visto afectados trenes de Larga Distancia y Media Distancia que conectan Sevilla y Huelva.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que se trata de un incendio de pastos originado en Villarrasa, en el que está actuando dos vehículos de extinción y cuatro efectivos del parque de Almonte, aunque aún no han proporcionado más información.