El rector de la UHU asegura que es un "satisfacción" implantar el Grado de Física por "su alta empleabilidad"

HUELVA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Huelva (UHU), José Rodríguez, ha asegurado que es "una satisfacción" la implantación del Grado de Física para el próximo curso porque existe "una alta demanda y alta empleabilidad" en torno a los físicos, "no solo en el entorno, sino en el sector socioproductivo general".

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez ha señalado que en toda España se está demandando de "una manera muy importante a los profesionales en el ámbito de la física, las matemáticas, la ingeniería de datos, es decir, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y Big Data está haciendo que los profesionales con esa formación sean muy requeridos".

"Por eso apostamos por la implantación del Grado de Física. Creíamos que contábamos con los recursos, además de la simbiosis con Almería, porque planteamos que fuera el mismo título ofertado por las dos universidades, con sinergias entre ambas. Por ello, aunque sea un reto, este Grado está lleno de oportunidades para todos. Es una titulación con alto grado de demanda y de empleabilidad, de hecho, es la tercera titulación con la nota de corte más alta de todos los estudiantes que han solicitado el acceso en Huelva", ha abundado.

De este modo, ha mostrado su satisfacción por esta titulación, aunque ha remarcado que es "un reto", ya que se comparte con Almería --hay dos grupos, uno en la universidad de Huelva y otro en la almeriense--, pero es "una oportunidad" para los estudiantes, porque "en algún momento, a lo largo de la completitud de ese título, van a poder desplazarse a la otra provincia".

Por otro lado, ha explicado que el carácter interuniversitario lo que exigía es que "uno de los cursos se cruzara en la otra universidad". "Es decir, globalmente un estudiante, en principio, desempeñaría o seguiría tres de los cursos en una universidad y el cuarto en la otra", ha añadido.

"De hecho, tal como lo hemos planificado, el segundo curso se impartiría íntegramente por la Universidad de Almería, el tercero en Huelva, y el cuarto en cualquiera de los dos. Por lo tanto, puedes mantenerte en la universidad original", ha explicado.

"No obstante, hemos garantizado los mecanismos virtuales para aquellos alumnos que no puedan o no quieran desplazarse. Aunque entendemos que sería conveniente que quisieran, porque es uno de los valores añadidos de un título de estas características, por lo que supone la transversalización y el conocimiento de un sistema de una universidad diferente, de una provincia diferente, por lo que supone también estrechar lazos, pero en principio", ha completado.

Por tanto, el rector ha insistido que "hay que verlo como una oportunidad, no necesariamente como una obligación", aunque ha insistido en que el estudiante "lo viera como efectivamente una oportunidad interesante, atractiva, y que la aprovechara".

TITULACIONES

Por otro lado, en cuanto al nuevo mapa de titulaciones, el rector ha señalado que "no hay que abandonar grados importantes, robustos, sólidos, porque al final, hay que ofrecer empleabilidad", ya que "así se completa el arco formativo", permitiendo que los estudiantes "puedan incorporarse de una manera muy efectiva, muy eficiente, muy eficaz, muy inmediata a la empresa, al sector productivo".

Pero ha insistido en que "los retos de la empresa en la actualidad no son los de mañana o de pasada mañana", ya que la realidad es "muy cambiante". Por ello, ha asegurado que "hay que ofrecer empleabilidad con capacidad para afrontar retos, innovar, ver oportunidades y aprovecharlas". "El sector socioproductivo no debe desaprovechar esa capacidad formativa de la universidad", ha añadido.

"Es muy importante generar ese valor añadido dentro de nuestra capacidad productiva. Por tanto, ofrecer empleabilidad es formar a buenos profesionales con esas capacidades. Y eso no se hace desde títulos muy específicos, sino desde títulos sólidos, robustos, y desde completar los itinerarios de la manera más eficaz posible", ha remarcado.

"En este caso estamos limitados por esas siete titulaciones que nosotros planteamos hasta 2028, entre ellas estaba el itinerario dentro de la ingeniería informática, no sé qué capacidad vamos a tener para implantarlas todas, pero no tenemos que ser nosotros los que pongamos puertas al campo, tenemos que ser ambiciosos y tenemos que presentar los mejores planes de viabilidad posibles para que la Junta sea la que decida si podemos o no podemos, y nosotros tenemos que intentar implantarlos todos, y vamos a hacer el esfuerzo por que así sea, para que la oferta de la Universidad de Huelva sea lo más atractiva posible", ha recalcado.