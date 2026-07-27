Renfe instala máquinas de atención personalizada en remoto en Jabugo y Calañas (Huelva)

Máquinas de atención personalizada de Renfe. - RENFE

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto en marcha un servicio de atención personalizada en remoto en las estaciones de Jabugo y Calañas. Este canal de información, denominado sistema ARES, facilita a los clientes la comunicación con un teleoperador a través de una pantalla para obtener información o ayuda en la gestión del proceso de compra de billetes.

Según informa la compañía en nota de prensa, las máquinas ARES de Renfe garantizan una asistencia personalizada, durante todo el horario de apertura de las estaciones.

El cliente solo tiene que tocar la pantalla de la máquina para contactar directamente con un teleoperador, que resolverá su consulta, atendiendo sus necesidades de información, atención y compra de billetes, con la posibilidad de que el cliente pueda imprimir su título de transporte in situ.

Se trata de una solución tecnológica y un servicio innovador que permite al cliente contactar con un teleoperador de manera remota, fácil intuitiva e inclusiva. La información se puede solicitar de forma verbal o por escrito, relativa tanto a gestiones de venta y postventa, como de horarios y oferta del servicio de trenes en tiempo real. El sistema ofrece atención en diferentes idiomas de manera accesible, ya que el terminal cuenta con el certificado DVI, bajo la normativa de accesibilidad.