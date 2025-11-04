Representantes de la Reserva de Tuwaiq (Arabia Saudí) conocen la gestión de Doñana

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de gestores de la reserva de Tuwaig, situada en el centro de la península arábica, han visitado Doñana con el objetivo de conocer modelos de gestión de áreas protegidas mediante figuras y convenios internacionales.

Según ha indicado el Espacio Natural en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, durante estos días se les ha organizado una intensa agenda que les permita tener una visión amplia de la gestión en Doñana.

De este modo, a través de diferentes visitas podrán conocer las distintas zonas del área protegida y, mediante sesiones de trabajo conjunto con el Equipo de Gestión del Espacio Natural de Doñana, se facilitará el intercambio de experiencias y visiones sobre asuntos comunes como la gestión de las visitas, la gestión del agua, la gestión de las especies amenazadas, la participación comunitaria o las acciones de educación ambiental, entre otras.

Esta es la segunda visita de una delegación del país asiático durante este curso, ya que a principios de octubre, una delegación del Iarda --Autoridad para el Desarrollo de la Reserva Real Imam Abdulaziz Bin Mohammed-- procedente de Arabia Saudí, viajaron a España para conocer diferentes aspectos de la gestión del Espacio Natural de Doñana, visitando enclaves de interés de la Reserva de la Biosfera de Doñana y entrevistándose con diferentes agentes implicados en la gestión del territorio.