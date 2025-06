Repullo afirma que las obras del Hospital de Lepe "evidencian el impacto del 'caso Ábalos' en la provincia de Huelva"

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha señalado que la presunta trama de corrupción vinculada al PSOE, dentro del 'caso Ábalos', "tiene ramificaciones en Andalucía y también en la provincia de Huelva". En este sentido, ha puesto como ejemplo las obras de acceso al Hospital de Lepe, que, según ha afirmado, "ejemplifican cómo esta la presunta trama de corrupción ha perjudicado directamente a la provincia".

Así lo ha expuesto, durante una atención a medios este lunes antes de participar en el Foro 'Oportunidades de Futuro' organizado por el PP de Huelva en la capital onubense, en el que también han participado el presidente provincial de la formación, Manuel Andrés González, y el coordinador de Industria, Energía y Minas del PP de Andalucía, Jorge Paradela. En este contexto, Repullo ha valorado este encuentro como "una forma de estar en contacto con cada uno de los vecinos y con los andaluces, en todos los ámbitos que son de la máxima importancia para la sociedad y, por supuesto, también para el PP de Andalucía".

Este foro forma parte del programa de encuentros 'Andalucía a Tu Lado', que viene desarrollándose desde hace casi dos meses por todas las provincias andaluzas y que "está concentrando en más un centenar actos por toda Andalucía aquellas personas que nos quieren contar cosas, que nos quieren contar cuáles son sus anhelos, sus expectativas, cuáles son y que nos quieren aportar también sus ideas para enriquecer aún más este proyecto político que es el Partido Popular de Andalucía", ha señalado Repullo, según ha trasladado el partido en una nota.

En definitiva, se trata de la traslación del Gobierno de Moreno, "esa Vía Andaluza que practica el presidente desde el Gobierno de todos los andaluces, trasladarlo a su propio partido. Un partido que está interesado en conocer cuáles son esas inquietudes y esos retos y problemas. Y, sobre todo, escuchar cómo podemos ayudar a todos los sectores productivos, sociales y económicos de Andalucía, a todos y cada uno de los andaluces en cada uno de esos ámbitos". "Eso es a lo que se dedica el PP de Andalucía", ha subrayado.

LA 'TRAMA PSOE' ESTÁ TENIENDO UN IMPACTO "MUY NEGATIVO" EN ANDALUCÍA

"Enfrente tenemos un PSOE y a un PSOE en Andalucía encabezado por María Jesús Montero, una secretaria general que no defiende Andalucía, que no defiende sus intereses, que no está al lado de los andaluces y que ha venido a Andalucía única y exclusivamente a defender el territorio para Pedro Sánchez. Un presidente que está inmerso en el mayor caso de corrupción que está siendo investigado por el Tribunal Supremo en los últimos años", ha reprochado Repullo.

Un caso de corrupción, ha lamentado, donde "todos los días tenemos un ejemplo en el que presuntamente están implicados miembros muy destacados del PSOE". "Estamos hablando, del que fue ministro de Fomento y a su vez secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y por supuesto también del que le sucedió en el cargo en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán".

"Esta realidad ha tenido un impacto negativo en Andalucía", ha dicho, al tiempo que ha señalado que este panorama "lo estamos viendo también diariamente en esas noticias que nos llegan de la instrucción del Tribunal Supremo y de los informes que está haciendo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al hilo de lo anterior, ha incidido en que "nos están llamando la atención sobre un caso de presunta corrupción que tiene un traslado en Andalucía y también lo tiene en la provincia de Huelva, en esos accesos del hospital, en este caso del hospital de Lepe". "Unos accesos que permitirían que más de 80.000 personas tuviesen un servicio sanitario de calidad en esta provincia", ha subrayado.

No obstante, Repullo ha lamentado que "el PSOE, en vez de hacer las obras que le son propias, en vez de hacerlas con la agilidad suficiente, estamos hablando de un proyecto que se inició en el 2016 y estamos en el 2025, lo que se ha dedicado es a trazar una presunta trama de corrupción para que unos pocos miembros del partido tomen presuntamente mordidas y hagan lo que no deben de hacer con los contratos públicos y con el dinero público". Por ello, Repullo ha insistido en que "desde el PP no vamos a parar, vamos a seguir reclamando que se depuren todas las responsabilidades y, por supuesto, que se lleven a cabo las obras que se merece Andalucía y las obras que son competencia del Estado".

"Para eso vamos a seguir trabajando", ha remarcado añadiendo que desde el PP-A "vamos a seguir insistiendo y recabando toda la información posible para denunciar estos hechos y para demostrarle a la sociedad que hay dos maneras muy diferentes de hacer política, de gestionar cuando uno está en política". "Una manera es la Vía andaluza de Moreno, donde se escucha, se trabaja y se dan resultados. Y otra, la del PSOE, que siempre que gobierna, llega a la misma solución: el escándalo, la corrupción y que unos pocos se lleven presuntamente el dinero público que es de todos los andaluces", ha criticado.

"EL FUTURO DE HUELVA PASA POR CUATRO SECTORES ESTRATÉGICOS"

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que en este foro del PP de Huelva se pone encima de la mesa "las diversas oportunidades que tiene esta provincia". En este sentido ha afirmado que "el futuro de la provincia va unido a la agricultura, la industria, la minería y el turismo, cuatro sectores estratégicos que son un pilar de crecimiento económico y desarrollo de la provincia onubense".

En concreto, sobre la agricultura, ha subrayado que "representa más que un sector productivo, se trata de una tradición donde Huelva tiene el liderazgo en la exportación de frutos rojos", así como la industria "está también abriendo nuevas oportunidades en Huelva centradas en el hidrógeno verde".