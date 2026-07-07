Rescatan a un parapentista accidentado en una zona de difícil acceso de Arroyomolinos de León (Huelva)

Rescate de un parapentista en el Cerro del Bujo, en el término municipal de Arroyomolinos de León (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha participado en el rescate de un parapentista que sufrió un accidente en la tarde del pasado lunes en el paraje conocido como Cerro del Bujo, en el término municipal de Arroyomolinos de León (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, sobre las 14,30 horas, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió, a través del Servicio de Emergencias 112, el aviso de la caída de un parapente en una zona de montaña de gran pendiente y muy difícil acceso, presentando el accidentado lesiones en ambas piernas, no pudiendo ser auxiliado por las personas que se encontraban con él.

De inmediato se desplazaron al lugar patrullas de Seguridad Ciudadana de Aracena, Santa Olalla del Cala y Cumbres Mayores. Tras comprobar la complejidad del terreno, se solicitó el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos de Aracena y de los servicios sanitarios, activándose igualmente un helicóptero del 061.

Una vez localizado el herido, los equipos de rescate tuvieron que descender mediante cuerdas hasta el lugar donde se encontraba, procediendo a su inmovilización y asegurándolo en una camilla equipada con arnés para iniciar la extracción. Posteriormente, Guardia Civil y Bomberos realizaron el porte manual de la camilla por una ladera de gran pendiente y terreno muy escarpado, una maniobra especialmente exigente que, unida a las elevadas temperaturas registradas durante la intervención, obligó a efectuar varias paradas y prolongó el descenso durante más de una hora.

Tras alcanzar una zona accesible, el herido, un varón español de 61 años, fue estabilizado por los servicios sanitarios y evacuado en helicóptero a un Hospital de Sevilla. Como consecuencia del accidente presentaba lesiones de carácter grave.

La Guardia Civil destaca la coordinación y el esfuerzo conjunto de todos los servicios de emergencia intervinientes, cuya actuación permitió culminar con éxito un rescate de gran complejidad debido a la orografía del terreno y a las condiciones meteorológicas existentes durante la intervención.