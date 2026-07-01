Reyes Ávila Bercial nuevo Director General de Fundación Río Tinto (Huelva)

Reyes Ávila Bercial nuevo Director General de Fundación Río Tinto. - FUNDACIÓN RÍO TINTO

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El Patronato de Fundación Río Tinto ha aprobado el nombramiento de Reyes Ávila Bercial como nuevo Director General de la institución, en sustitución de José Luis Bonilla Romero, a quien el Patronato ha expresado su reconocimiento por la labor desarrollada al frente de la Fundación desde 2018.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con este nombramiento, Fundación Río Tinto inicia una nueva etapa orientada a consolidar a escala nacional e internacional las áreas de conservación, interpretación y puesta en valor del patrimonio histórico minero e industrial del Parque Minero Riotinto, así como en su contribución al desarrollo cultural, turístico, educativo y social de la Cuenca Minera.

Reyes Ávila Bercial cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en dirección estratégica, gestión de destinos, turismo cultural, patrimonio, museos, marcas territoriales, desarrollo de producto, comunicación, sostenibilidad y planificación turística. Ha desarrollado proyectos para administraciones públicas, entidades locales, empresas e instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Secretaría General de Turismo de España, comunidades autónomas, diputaciones, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial del Turismo.

Entre 2021 y 2024 fue Director de Turismo y Cultura de Mayasa, Minas de Almadén y Arrayanes, S.A, donde asumió responsabilidades vinculadas al desarrollo de negocio, la gestión de equipamientos, la comunicación, la sostenibilidad, la calidad, la captación de financiación y el seguimiento de acreditaciones como Patrimonio Mundial UNESCO, Sello Europeo de Patrimonio y ERIH-European Route of Industrial Heritage.

El nuevo Director General asume el cargo con el objetivo de reforzar la misión fundacional de la entidad, impulsar la conservación y recuperación del patrimonio minero, fortalecer la experiencia de los visitantes, ampliar la proyección cultural y educativa de la Fundación y avanzar en una gestión sostenible, profesionalizada y alineada con los retos actuales del territorio.

Fundación Río Tinto afronta esta etapa con vocación de continuidad institucional, compromiso con la memoria minera del territorio y voluntad de seguir generando valor cultural, social y económico para la Cuenca Minera de Riotinto.