Los Reyes Magos repartirán este lunes caramelos, regalos y sueños por todos los rincones de la provincia

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente repartirán este lunes, si la meteorología lo permite, su magia por todos los rincones de la provincia de Huelva con sus cabalgatas reales, una actividad que continuarán el mismo 6 de enero por la mañana en algunos municipios ante la imposibilidad de visitar en un mismo día todos los núcleos.

Tras la tradicional ofrenda floral en el Santuario de la Cinta a las 15,00, Sus Majetades los Reyes Magos de Oriente y la Estrella de la Ilusión, comenzarán sobre las 15,30 horas a recorrer las calles de la capital onubense. El recorrido de la Cabalgata será, partiendo desde el Centro Social de La Orden, continuar por la calle Legión Española, Niágara, Cta Gibraleón, Avenida Cristóbal Colón, Paseo Independencia, San José, Puerto, Doctor Rubio, Gravina, Plus Ultra, Méndez Núñez, Puerto, Quintero Báez, Pablo Rada, San Sebastián, Avenida Andalucía, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim y Gran Vía hasta llegar Plaza de La Constitución, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se despedirán de los onubenses hasta la noche, cuando harán el reparto de regalos por las casas.

Por otro lado, Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcarán en el muelle de las Canoas de Punta Umbría a las 16,30 horas y la comitiva estará compuesta por seis carrozas. La comitiva partirá seguidamente, sobre las 17,00 horas, hacia la calle Ancha. Iniciarán su paseo con una ofrenda floral en la iglesia del Carmen, para seguir por la avenida de Andalucía y de la Marina.

Una vez en el Consistorio, los Reyes Magos mandarán su tradicional mensaje a los niños y niñas de Punta Umbría. Además, se realizará la entrega premios del concurso de belenes, fachadas y escaparates. Tras el acto, Punta Umbría despedirá a Sus Majestades de Oriente con un espectáculo de fuegos artificiales. Como novedad, este año no se permitirá arrojar ni tirar juguetes durante el recorrido de la cabalgata por razones de seguridad. Se realizará al final del trayecto, en la puerta del Ayuntamiento, donde habrá una gran tirada de regalos.

De la misma manera llegarán a Isla Cristina, después de ser recibidos en el puerto isleño, comenzará la gran cabalgata a partir de las 16,00 horas. Este año, cuenta con seis carrozas donde la que abre la cabalgata tendrá animación y la seguirá un grupo de beduinos que dará paso a las que portarán a los Reyes Magos.

También les espera un gran día en Ayamonte, ya que a las 16,00 horas comenzará la cabalgata desde la barriada de Canela y sobre las 19,45 horas llegarán a la plaza de la Laguna. Ya a las 20,00 concluirán su visita con una gran tirada de caramelos y el tradicional mensaje. Asimismo, a las 16,00 horas, la cabalgata recorrerá las calles de Pozo del Camino, mientras que a las 20,30 horas vivirá la ilusión de los reyes Punta del Moral.

En Lepe, la Gran Cabalgata de Reyes Magos tendrá lugar a partir de las 17,00 horas desde el Parque V Centenario y cruzando el núcleo urbano de Lepe por la arteria principal del municipio, hasta el antiguo campo de fútbol.

De otro lado, en el núcleo almonteño de El Rocío la cabalgata saldrá partir de las 15,30 horas, desde la avenida de los Ánsares. A las 16,30 horas, Almonte tomará el relevo con un desfile que se iniciará desde el CP los Tarajales y recorrerá numerosas calles del municipio.

Además, Palos de la Frontera vivirá una jornada llena de ilusión y alegría, ya que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente comenzará su desfile procesional a las 17,00 horas desde la avenida de Mazagón. La cabalgata concluirá a su llegada a la calle Colón, ya que los magos realizarán una gran tirada de caramelos en la plaza España.

Por otro lado, Minas de Riotinto también vivirá una jornada de caramelos con su cabalgata El próximo lunes, 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a colmar de alegría e ilusión las calles de Riotinto. Gracias al incansable trabajo de los voluntarios y voluntarias de la asociación riotinteña 'Fantasía Infantil', pequeños y mayores disfrutarán de una tarde inolvidable.

Asimismo, Cartaya también llenará de magia sus calles con Melchor, Gaspar y Baltasar, ya que la cabalgara se iniciará a las 17,00 horas en el núcleo urbano, aunque antes, a las 16,00, los reyes desfilarán por El Rompido.

LOS REYES CONTINÚAN EL MARTES

De otro lado, Sus Majestades seguirán en la provincia el sábado por la mañana, de forma que en Matalascañas, a partir de las 11,30 horas, recorrerán el núcleo costero con una cabalgata que incluirá siete carrozas. Así, saldrán en camellos, a las 17,30 horas, desde el la plaza del Pueblo hasta Torre La Higuera.

Por su parte, tras una ajetreada tarde y noche de Reyes; Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a sembrar de ilusión las calles de El Portil y El Rincón. De esta forma, tras pasar por la residencia María Auxiliadora, Sus Majestades estarán en la cabalgata de El Rincón, con salida prevista a las 11,00 horas desde el Bar de Basilio para transitar por las calles Campanilla, Las Rosas, Gardenia, Jazmín, Las Flores, Crestas del Gallo, Viña, Orquídeas, Madreselva, Las Flores y Campanilla.

De otro lado, a las 12,00 horas está prevista la salida de la Gran Cabalgata de Reyes de El Portil y Nuevo Portil. Organizado por la Asociación de Vecinos Portileños con la colaboración de los ayuntamientos de Punta Umbría y Cartaya.

CABALGATAS HISTÓRICAS

La provincia cuenta también con cabalgatas de Reyes históricas como la de Higuera de la Sierra, cuyo desfile discurrirá el lunes a partir de las 20,00 horas por la Avenida de la Cabalgata y concluirá en la plaza de la Constitución. De las 16 carrozas que componen la cabalgata, tres de ellas son de fantasía, como es la Estrella de Oriente y los tres Reyes Magos, y el resto, las llamadas 'de pobre', representan temas bíblicos y son inmóviles".

Con más de cien años de historia (1918), esta cabalgata está catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía e incluida en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz. Además, la Diputación de Huelva la ha declarado Manifestación Sociocultural objeto de especial atención.

También histórica es la Cabalgata de Zufre, la segunda más antigua de la provincia y que se celebra desde los años 20. Como característica principal implica a prácticamente todos los vecinos del municipio de forma participativa a través de asociaciones que se vuelcan en el desarrollo de la misma. Sus orígenes se remontan a los años 20 del siglo pasado, en la que un grupo de vecinos a lomos de caballos y mulos, repartían caramelos de miel, higos y dulces a los niños de la población.

El desfile lo componen siete carrozas, que representan por un lado escenas bíblicas, y un segundo grupo formados por carrozas de fantasía como la Estrella de la Ilusión y los Tronos de los Reyes Magos. Es actualmente la cabalgata más tardía de la comarca de la Sierra y se celebra el 5 de enero a las 21,00 horas. Durante el recorrido, los reyes lanzarán, además de los tradicionales caramelos, diferentes juguetes para los niños del municipio, garantizando que ninguno de ellos se quede sin un regalo.