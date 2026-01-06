Rico destaca la "potente aportación" del Gobierno al PFEA que "genera 169.000 jornales" esta edición en Huelva

Archivo - La subdelegada del Gobierno, María José Rico, en su visita a las obras del PFEA en Berrocal (Huelva). - SUBDELEGACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la "potente aportación" del Gobierno de España al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en la provincia onubense que en esta edición genera 169.000 jornales y que supone, en conjunto, 16,4 millones de euros" para el ejercicio 2025/2026. De ellos, 15,16 millones corresponden al Programa de Garantía de Rentas y 1,2 millones al Programa de Empleo Estable.

Así lo ha indicado Rico en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que este programa, que tiene "una vigencia de 28 años", se ha desglosado porque "son obras de interés social, de garantía tanto de renta como de empleo estable". De este modo, se han aprobado "101 proyectos en materia de garantía de renta y 38 proyectos de empleo estable".

Al respecto, la subdelegada ha subrayado que "lo que siempre ha pretendido ese programa" es que el Gobierno de España "subvencione la mano de obra para que no suponga coste a las corporaciones locales a las que va a decidir a todos los ayuntamientos de Huelva, la Diputación incluida", de forma que el Ejecutivo paga "cerca del 70%, toda la mano de obra" y la Junta de Andalucía y la Diputación "aportan los materiales".

"Estamos visitando a todos los pueblos para ver que eso sea una realidad y lo es. Se mejoran sus calles, la accesibilidad, las infraestructuras, su patrimonio y genera cohesión y trabajo", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno "ha contribuido a que haya más de 169.000 jornadas para este año" y para que "se hagan muchos contratos" que benefician "generalmente" a las personas "que están dentro del programa especial de la seguridad social del régimen agrario" a las que va destinado el PFEA.

Esto, ha destacado Rico, "para intentar contribuir a que estas personas completen las cotizaciones a la seguridad social y, a la vez, a construir ciudad, construir país, construir cohesión territorial en el ámbito rural". Por ello, ha afirmado que el Gobierno está "muy orgulloso de ese programa".

"Y vemos que se contratan a personas desempleadas dentro del programa eventual agrario para que puedan seguir contribuyendo a la mejora de esos pueblos que vemos crecer y con lo que vemos brillar sus calles, sus accesibilidades y su patrimonio", ha dicho.

Finalmente, la subdelegada ha señalado que desde 2024 se incorporó también el arreglo de las casas cuartel de la Guardia Civil, con "una partida de 400.000 euros" que "son quienes nos protegen en esos pueblos", algo que "ha tenido muy buena acogida por parte de los ayuntamientos".

La contribución estatal al PFEA se refiere, en concreto, a los fines establecidos en este programa encaminados a la generación de empleo en el medio rural y evitar su despoblación. La ejecución de los proyectos de las entidades locales beneficiarios de los fondos de este programa se podrá realizar hasta finales de 2026.

Aprobado mediante el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, el PFEA es heredero del Plan de Empleo Rural y, en sus 28 años de trayectoria, ha demostrado su utilidad pública como herramienta fundamental para el empleo en Andalucía, promovida por el acuerdo entre todas las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales agrarias y sindicales.