RTVA y Mancomunidad de Islantilla (Huelva) renuevan el convenio para promover el cine en el Festival Bajo la Luna

La Mancomunidad de Islantilla ha acogido este miércoles el acto de presentación del convenio de colaboración que han suscrito la Radio y Televisión de Andalucía y la Mancomunidad que comparten los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe (Huelva) para continuar trabajando conjuntamente en la promoción del cine andaluz que formará parte de la Sección Oficial a Concurso del Festival Internacional de Cine bajo la Luna.

En el acto han estado presentes el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de Alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio; el teniente de alcalde delegado por el Consistorio de Lepe en la entidad intermunicipal, Jesús Toronjo; el director del Centro Territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Huelva, Norberto Javier; y el director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz.

Con la firma de este convenio se consolida una relación entre la RTVA y la muestra cinematográfica de Islantilla que dura ya más de una década, y por la que la cadena pública se compromete a conceder un Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Creación Andaluza a la más destacada de las obras andaluzas que compiten en la Sección Oficial a Concurso de este certamen, así como a divulgar dicha obra mediante su emisión, y a difundir la información generada por este evento cinematográfico que se consolida como una de las grandes citas culturales del verano en el litoral onubense.

El vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad, Francisco Zamudio, ha destacado "la larga vinculación de Islantilla con el cine, tras más de veinte años acogiendo un festival que ha evolucionado en diferentes formatos hasta llegar al que hoy nos ocupa, y en el que muy acertadamente se conjugan los principales valores de la oferta de nuestro destino: proyecciones gratuitas, para todos los públicos, la aire libre, y bajo la luz de la luna".

Zamudio ha apuntado que "prueba del éxito de este formato es que incluso en tiempos de pandemia ha conseguido atraer a la mejor producción cinematográfica de todos los rincones del mundo en un año especiamente difícil para sacar adelate proyectos audiovisuales".

El teniente de alcalde de Lepe, Jesús Toronjo, ha puesto en valor "el esfuerzo del equipo de profesionales que pone en marcha cada año este Festival, así como el respaldo de sus patrocinadores, sin el que sería imposible sacar adelante un evento que se destaca por ser humilde en su presupuesto, pero enorme en su calidad y en su proyección internacional".

Toronjo ha apuntado que "el modelo de sol y playa ha quedado atrás y el turista actualmente busca mucho más, por lo que es esencial que apuestas como ésta se conviertan en referente para nuestro destino, a la que hay que sumar una propuesta deportiva y medioambiental también de calidad, y en este caso, de seguridad, porque en tiempos de pandemia el Festival de Islantilla puede presumir de ser el festival más seguro de España, al celebrarse al aire libre".

Por su parte, el director de Canal Sur en Huelva, Norberto Javier, se ha mostrado "muy satisfecho por poder colaborar, desde la mayor empresa de comunicación de Andalucía, con un festival que sirve para vertebrar la oferta cultural de la costa de Huelva al tiempo que constituye un elemento de atracción turística más que se suma a lo mucho que nuestro litoral puede ofrecer, además de sol y playa".

Javier ha destacado que "el de Islantilla se convierte en el mejor escaparate de Huelva al mundo, y Canal Sur se va a convertir, no sólo por obligación, sino por vocación, en el instrumento para proyectar tanto este certamen como las obras que concurren en él, especialmente aquella que resulte premiada con este galardón".

Norberto Javier no ha dejado pasar por alto el hecho de que "la cultura no sólo sirve para oxigenar el alma, sino que también genera riqueza y empleo, y es por esto que Canal Sur no puede dejar de respaldar un evento como éste que permite seguir apoyando a la industria audiovisual andaluza en el mejor de los escenarios posibles".

El director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz, ha agradecido "el compromiso de Canal Sur y la RTVA con esta muestra desde hace más de una década".

Así, ha matizado que "el carácter internacional de este certamen no es incompatible con la atención dedicada a la industria audiovisual andaluza, especialmente en un año como éste en el que vamos a dedicar un ciclo específico que lleva por título 'Con Acento Andaluz', y que permitirá destacar obras de nuestra tierra".

Magaz ha recordado también "que Islantilla y el cine andaluz han mantenido un idilio desde los orígenes de este Festival, y prueba de ello es el reciente premio concedido a la muestra por la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan)".

El Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Creación Andaluza se entregará en la Ceremonia de Clausura del Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla, que tendrá lugar el último sábado de agosto. El galardón se materializa en un trofeo consistente en una estatuilla de bronce obra de Mario César de las Cuevas denominada 'El Dilema', que será otorgada a la obra ganadora por el Jurado Oficial de la muestra.

La Sección Oficial a Concurso del Festival de Islantilla, que este año celebra su decimocuarta edición, se proyectará semanalmente en sesiones gratuitas nocturnas en el patio del Centro Cultural de Islantilla entre los meses de julio y agosto. La programación completa de la muestra puede ser consultada en la web www.islantillacineforum.com.