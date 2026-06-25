La Saca de las Yeguas trasladará este viernes más de 1.500 cabezas de ganado desde las marismas de Doñana en Huelva

Archivo - Una de las tropas de la Saca de las Yeguas a su paso por la Ermita del Rocío. - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La Saca de las Yeguas volverá a reunir este viernes 26 de junio a Almonte con una de sus tradiciones más ancestrales. Los ganaderos de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño trasladarán entre 1.500 y 1.600 cabezas desde las marismas de Doñana hasta el municipio de Almonte, adelantando este año el paso de las tropas por El Rocío, con el objetivo de avanzar hacia el sesteo antes de que suban las temperaturas y proteger así tanto al ganado como a los propios yegüerizos.

Las yeguas pasarán aproximadamente a las 09,00 horas frente al Santuario de la Virgen del Rocío, uno de los momentos más especiales de la jornada, donde tendrá lugar el acto de bendición y el rezo de la Salve al paso de la última tropa. Ya por la tarde, el ganado saldrá hacia Almonte por el Camino de Los Llanos y realizará su entrada en el municipio en torno a las 20,00 horas, organizado en once tropas, hasta llegar al Recinto Ganadero Huerta de la Cañada.

El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Diego Díaz, destacó en la presentación del evento que esta edición llega marcada por un año "especialmente complejo en la marisma", condicionado por el comportamiento de las aguas. Según explicó, las lluvias del invierno volvieron a anegar el terreno, lo que obligó a actuar "con rapidez para sacar a los animales y garantizar la conservación de las razas autóctonas marismeñas".

Díaz agradeció "a todos los socios y personas que se han volcado desinteresadamente" en las tareas de reubicación y mantenimiento del ganado equino y bovino, subrayando que es su deber "proteger esta valiosa herencia recibida de antepasados y con la responsabilidad de legar a los hijos". Además, indicó que este año se espera la llegada de unas 1.500 o 1.600 cabezas de ganado, incluyendo las crías.

Así, según ha destacado la Agencia Destino Huelva, la Saca de las Yeguas vuelve a desplegar uno de los espectáculos "más sobrecogedores y bellos" del calendario cultural y ganadero de Huelva: un viaje vivo entre la marisma de Doñana, la aldea de El Rocío y el municipio de Almonte, donde tradición, naturaleza y memoria se encuentran en movimiento.

Las cabezas de ganado marismeño son guiadas por los yegüerizos en un recorrido centenario que hunde sus raíces en el siglo XVI. La jornada arranca en las marismas de Doñana, continúa hacia El Rocío y culmina en Almonte, en un tránsito que no es solo ganadero, sino también cultural y simbólico.

Tras la Saca, el Recinto Ganadero Huerta de la Cañada acogerá del 27 al 30 de junio el VII Certamen Agroganadero Saca de las Yeguas 2026, con faenas tradicionales, exposiciones ganaderas, actividades divulgativas, mercado de compra-venta, concurso morfológico, exhibiciones, jornadas de estudios avanzados y una subasta de equinos de raza marismeña.

TRADICIÓN CENTENARIA Y EMBLEMÁTICA

Se trata de una de las tradiciones más emblemáticas del municipio onubense, que comenzó a regularizarse por medio de una ordenanza del Duque de Medina Sidonia en 1504, aunque existen documentos del año 973 que ya datan a estas faenas ganaderas y a la figura del yegüerizo.

Ya existía la presencia de esta estirpe marismeña desde las invasiones de los distintos pueblos y culturas que se asentaron en torno al Lago Ligustinus, como los tartessos o los romanos. Durante el imperio romano, los caballos hispanos eran requeridos para las carreras de carros circenses, provenientes de las provincias de la Bética y Lusitania.

No será hasta el siglo X, bajo el dominio musulmán, cuando los cronistas, historiadores y viajeros del Al-Andalus nos hablen de la cría caballar en la Al-Mada'in (marismas), en la desembocadura del Guadalquivir. Se hacían las cubriciones de las yeguas y el cruce de la raza española y africana por disposición del Almanzor.

Un texto del historiador y escritor árabe, Isa Ibn Ahmad Al Ra-zi, nos arroja la primera referencia sobre el concepto de "saca", donde nos indica que las yeguas y potros de las Marismas del Guadalquivir llegaban cada año a finales de junio al palacio de Medina Azahara (Córdoba), causando admiración entre los caudillos árabes.

El aprovechamiento del ganado marismeño con fines agrícolas y militares se fue sucediendo a lo largo de la historia, bajo la ardua tarea de la figura del yegüerizo. Desde el punto de vista ecológico, la raza equina marismeña, por su feralidad, supone un integrante importante del equilibrio ecológico de una de las áreas protegidas más importante de Europa.