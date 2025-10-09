Salud señala que "no hay mujeres afectadas" en Huelva por "la no información" del cribado de cáncer de mama

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, ha señalado este jueves que, "según los datos" que maneja de las diferentes asociaciones como la AECC o Aocam (Asociación Onubense de Cáncer de Mama), en la provincia "no hay mujeres afectadas" por la "no información" de los cribados de cáncer de mama.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha indicado que "los errores, en un 90% se han concretado en un área del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, concretamente 1.800 mujeres que, no están afectadas de cáncer de mama, sino que están afectadas por la no información" porque "el protocolo dejaba abierto o cerrado esa posibilidad".

"Yo soy usuaria del cribado por mi propia edad, tengo 63 años y soy usuaria y en los tres supuestos que hay, tanto positivo, negativo o dudoso, en los tres casos aquí se han informado. Yo he estado en el caso negativo y he estado también en el dudoso y se me ha informado en todo momento. Los números son números y aquí lo que hay que hablar es de personas", ha dicho.

Caro ha dado "tres mensajes importantes" que son, "primero hay que atender a las mujeres, sean del lugar que sea", el segundo "que confiemos en el cribado, porque ha dado mucha supervivencia, ha mejorado mucho la calidad de vida de las mujeres afectadas, y también ha hecho que muchas mujeres no mueran por cáncer", así como mantener "la confianza en los profesionales sanitarios, que son los que saben cuando hay que hacer una mamografía, una eco u otro tipo de técnica".

"Y el tercer mensaje es que no se va a escatimar en absoluto para mejorar el protocolo que existe ahora mismo para que esto no vuelva a suceder nunca más. Como sabéis, se va a hacer un plan de choque importantísimo, valorado en 12 millones de euros, tanto en continuidades asistenciales, actividad extraordinaria y contrataciones de personal, para en el mínimo tiempo posible, a esas 2.000 mujeres afectadas de la no información se les haga la vida lo más fácil posible", ha remarcado.

La delegada de Salud en Huelva ha remarcado que "un dato importante, según la sociedad científica, es que el 98% de los casos dudosos no son positivos" pero que, "por supuesto, ante una duda lo primero que hay que hacer es quitarle la duda a los pacientes para que puedan seguir su vida normal" y dar a los profesionales "la confianza de un protocolo que no deje nada arbitrario sino que se cumpla al cien por cien en todos los sitios".