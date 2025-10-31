San Bartolomé de la Torre (Huelva) se prepara para vivir su XI Mercado Medieval entre juglares y trovadores

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre (Huelva), María Eugenia Limón; junto con el presidente de la Mancomunidad de Municipio Beturia, José Alberto Macarro, y la concejal de Festejos, Leonor Carrasco, han presentado este viernes el XI Mercado Medieval y V Mercado Transfronterizo, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el entorno de la Torre, bajo el lema 'Juglares del tiempo, trovadores del alma'.

Según ha indicado el Ayuntamiento bartolino en una nota de prensa, e mercado se ha convertido en una de las citas culturales más destacadas del otoño en el Andévalo, una propuesta que aúna historia, gastronomía, teatro, música y actividades para toda la familia en un enclave patrimonial único. Durante tres días, el municipio volverá a transformarse para ofrecer un viaje al medievo lleno de color, animación y convivencia.

La alcaldesa ha destacado que "este mercado es una apuesta por poner en valor la Torre como emblema histórico del municipio", con una propuesta que "crece año tras año y que nos conecta con nuestra historia".

En este sentido, ha subrayado que San Bartolomé de la Torre "volverá a transformarse en un auténtico escenario medieval en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas, degustaciones, teatro, música y talleres pensados para todos los públicos".

Aunque el mercado abrirá sus puertas el viernes, 7 de noviembre, con propuestas como el paseo a caballo desde el Ayuntamiento hasta la Torre, la danza medieval del alumnado del CEIP Naranjo Moreno o la merienda-degustación medieval a cargo del Catering EDIA Social; la gran inauguración oficial se celebrará el sábado 8 a las 11,00 horas. Este acto contará con la animación teatral de Madrelagua Teatro y un gran cortejo medieval que recorrerá las calles desde el Ayuntamiento hasta la Torre, acompañado por agrupaciones locales, colectivos sociales y clubes hípicos del municipio.

La programación del fin de semana incluye actividades dirigidas a todos los públicos, como el campamento medieval con escuela de caballeros, barracas de juegos, tiro con arco y talleres de defensa personal, además de los talleres infantiles de alfarería y las exhibiciones de aves rapaces junto a la Torre.

El teatro de calle, los pasacalles, la música y la danza pondrán la nota festiva a una edición en la que no faltarán las atracciones ecológicas, el tren turístico, las cantinas y los stands gastronómicos con productos locales y portugueses. Durante todo el fin de semana, San Bartolomé de la Torre se convertirá en punto de encuentro del turismo cultural y familiar de la comarca, en un ambiente que invita a disfrutar de la historia y las tradiciones en el corazón del Andévalo.

La alcaldesa ha concluido invitando "a todos los vecinos y vecinas del municipio y de la comarca a participar en esta edición tan especial, en la que rendimos homenaje a los juglares y trovadores y celebramos, juntos, la historia y la cultura que nos une".