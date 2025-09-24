Sandfire MATSA celebra la primera voladura de La Calañesa, una nueva masa de mineral en Aguas Teñidas (Huelva)

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa ha alcanzado un nuevo hito en su actividad minera con el inicio de la explotación de la masa mineral La Calañesa, ubicada dentro del proyecto de mina Aguas Teñidas en Huelva.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, la primera voladura de producción representa el "paso definitivo" hacia la fase de producción plena de dicha masa y la consolida como "uno de los ejes esenciales" dentro del sistema productivo de mina Aguas Teñidas, una de las tres operaciones mineras de Sandfire Matsa en la provincia de Huelva, junto a Magdalena y Sotiel.

La historia de la masa La Calañesa se remonta a la década de los 90 del siglo pasado, debido a los primeros trabajos de exploración realizados en la zona y que ya entonces evidenciaron su "alto potencial". Los trabajos de perforación en dicha masa se retomaron en 2007 con el sondeo AM-8, ya como parte de las operaciones mineras de Matsa, iniciando una nueva etapa de exploración intensiva.

Con la llegada de Grupo Sandfire en el año 2022, el proyecto se reactivó con la construcción de una rampa de acceso y 2un ambicioso desarrollo subterráneo". Hasta la fecha, se han construido casi 6.000 metros de galerías.

Entre las infraestructuras "más relevantes" asociadas a este proyecto se encuentra la construcción del pozo de ventilación principal, VR9, que comenzó en octubre de 2023 y finalizó en mayo de 2025.

De este modo, según ha señalado la compañía, la masa mineral La Calañesa abre nuevas oportunidades dentro de los trabajos de extensión de las operaciones mineras de Sandfire Matsa, jugando "un papel importante" en la consecución de uno de los pilares estratégicos de Grupo Sandfire: "aumentar recursos y reservas para asegurar su continuidad en el futuro".

"Este paso marca un momento clave en la evolución de nuestras operaciones mineras. La Calañesa no solo refuerza nuestra capacidad productiva, sino que refleja nuestro compromiso con una minería moderna, segura y sostenible que genera empleo y valor en el territorio", ha señalado el presidente de las operaciones mineras de Sandfire Matsa, Rob Scargill.

La producción de minerales en las operaciones de Matsa se remonta a la primera década de este siglo. Desde sus inicios, sus propietarios han invertido en la región más de 2.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto el compromiso de la empresa por la generación de un impacto positivo en la provincia de Huelva. Su inversión anual actual se sitúa entre los cien y 110 millones de euros, principalmente en desarrollos de mina y mejora de infraestructuras.