Sanz anuncia la primera piedra del Materno Infantil de Huelva la próxima semana y el Chare de Lepe antes de 2027

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este martes en Huelva que la próxima semana se colocará la primera piedra "que pone en marcha el gran proyecto" del Hospital Materno Infantil, así como que "antes de final de mes se concluirá la primera fase de las obras del Chare de Lepe" con las que "se pondrán a punto las zonas de consultas externas, laboratorio y pruebas diagnósticas", lo que ha calificado como "una importante noticia" que "confirma que pueda ser una realidad antes de final de año".

Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el foro 'Dialogando'. En este sentido, Sanz ha destacado que el Materno Infantil va a ser "una realidad imparable" porque "una vez que se inicia la obra", que cuenta con una inversión de 85 millones de euros, "ya no hay marcha atrás".

"Hablamos de 36.000 metros cuadrados que se van a construir, de 125 camas hospitalarias, de un incremento de un 25% de los paritorios de un 33% más de puestos de UCI pediátrica y neonatal, de un 36% más de camas pediatría. Todo ello va a integrar en un mismo edificio obstetricia ginecología, pediatría, neonatología, urgencias pediátricas, hospital de día y salud mental infanto-juvenil, y nos va a permitir en definitiva una atención más moderna, coordinada y eficiente. Este centro va a poder acoger a más de 64.000 consultas y miles de urgencias pediátricas, ginecológica y obstetricia", ha destacado.

Asimismo, el consejero ha destacado la "alianza imparable" de la Junta de Andalucía con Huelva con la que "va a ver hecho realidad un compromiso que muchos no creían que se fuera a lograr y que otros no fueron capaces de hacer". "Por lo tanto, la semana que viene va a ser una semana grande para Huelva con las puestas de la primera piedra del Hospital Materno Infantil".

De otro lado, se ha referido al la finalización de las obras del Chare de Lepe --ahora HARE, Hospital de Alta Resolución y Especialidades--, señalando que "antes de final de mes se concluirá la primera fase de las obras" con las que "se ponen a punto las zonas de consultas externas, laboratorio y pruebas diagnósticas", así como que, "en paralelo, se va a seguir trabajando en la dotación del mobiliario clínico y el equipamiento electromédico" con "una previsión global de inversión que supera los ocho millones de euros", lo que "confirma que este Chare pueda ser una realidad antes de final de año".

Por tanto, el consejero ha afirmado que en 2026 el gobierno de Juanma Moreno "cumplirá con una segunda infraestructura fundamental en la provincia como es el Chare del Lepe" tras "esperar a que el Gobierno de España resolviera el problema del acceso".

"Pero una vez finalizado, garantizo que desde la Consejería de Sanidad estamos trabajando sin descanso, a marcha veloz, para que esta infraestructura demandada por los vecinos de la comarca de la costa, y tan importante para el conjunto de la provincia, pueda ser una realidad antes de que finalice el año".

En este sentido, Sanz ha dicho que "mientras que los distintos gobiernos socialistas se han llevado 20 años para hacer el hospital, Juanma Moreno lo va a poner a disposición de la ciudadanía en pocos meses, en un tiempo récord, desde que hemos tenido los accesos liberados" y "se va a cumplir con Huelva".

El consejero ha asegurado que hay una "gran alianza histórica que conforman el gobierno de Juanma Moreno y Huelva" porque "Huelva nunca, en muchísimos años, ha tenido grandes aliados". "Ni en el gobierno de España cuando ha gobernado el Partido Socialista, ni en la Junta de Andalucía cuando gobernaba antes".

"Sin embargo, yo creo que en estos años, en estos siete años últimos, se ha conformado una alianza imparable para Huelva que ha elevado y eleva Huelva en uno de los grandes motores económicos de transformación de Andalucía y de España. Huelva en estos siete años tiene más empresas, más autónomos, más afiliados a la Seguridad Social, más exportaciones y también más atracción turística que nunca. Y eso a pesar de que en algunos casos sigue sin apostarse, como es el caso del Gobierno de España, por las infraestructuras necesarias", ha manifestado.

CECOPI EL ROCÍO

De otro lado, el consejero se ha referido al Cecopi de El Rocío, que inaugurará este mismo martes, y que estará listo para la próxima romería de este año 2026 y ha recordado que la primer piedra se puso hace dos años, cuando firmó un convenio con el Ayuntamiento de Almonte y "va a ser una realidad" con un centro "fijo". "Esto significa más seguridad, más preparación para abordar la romería y mayor equipamiento".

"Esto significa planificación, anticipación y coordinación en materia de emergencia y que vamos a tener un centro operativo donde vamos a poder incorporar a más de 7.000 efectivos y un hospital para atender a los romeros en lugar de tener que alquilarlo, montarlo y desmontarlo cada año" en la "mayor romería de Europa", lo que "otorga mayores capacidades de respuesta" y "representa un verdadero hito histórico".