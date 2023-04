Sanz critica que Sánchez vaya a Doñana y no diga "ni una sola palabra" sobre la sequía

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitara Doñana este jueves y no dijera "ni una sola palabra" sobre la sequía.

Así lo ha manifestado Sanz en declaraciones a los periodistas durante una reunión en Jerez de la Frontera (Cádiz), desde donde ha vuelto a denunciar que Sánchez "sólo vino a Doñana a atacar a Andalucía y a los agricultores de la provincia de Huelva".

"Lo que es increíble y demuestra que lo que de verdad le interesa a Sánchez no es otra cosa que atacar a Andalucía, es que esté en Doñana y no haya hablado ni una sola palabra de sequía, que no haya ofrecido ni una sola solución desde el Gobierno cuando tiene principalmente casi el 70% del territorio de Andalucía bajo su responsabilidad con un tema tan importante como la sequía", ha manifestado.

En ese sentido, ha acusado al presidente del Gobierno de "atacar" a Andalucía y a sus agricultores y que "no haya tenido ni una sola palabra de aliento con compromiso para solucionar el problema de la sequía". También ha asegurado que la situación de Doñana se debe "a los incumplimientos de Sánchez", recordando que el Gobierno de España no ha ejecutado "las diez obras de infraestructuras de agua en la zona de Doñana" que, según ha subrayado" "tenía que haber hecho". "De esas diez obras no hay ni una sola obra ejecutándose en estos momentos", ha apostillado.

Sanz ha dicho de Pedro Sánchez que "lo único que le interesa son votos, no Doñana", asegurando que la visita de este jueves "se la podía haber ahorrado si lo que ha venido es a insultar a los andaluces y atacar a Andalucía". "Ese tipo de visitas para sacarse fotos son lamentables cuando lo que hoy sufre Andalucía es una sequía que necesita ayuda del Gobierno de España, que es el competente para haber hecho muchas obras que no ha hecho", ha lamentado.

"El debate no es Doñana, porque Doñana lo defendemos todos, ni vamos a aceptar que nos den lecciones de proteger a Doñana los que precisamente han sido sancionados por no haber cumplido con las obras pendientes", ha remarcado el consejero, quien ha recordado que el Gobierno andaluz está pagando una sanción europea de "12 millones de euros" por "incumplimiento de las leyes europeas".

En ese sentido, ha añadido que "lo que no se dice es que esa sanción la tenemos de cuando gobernaban los socialistas", para avanzar que están "a punto" de terminar con esa sanción porque "sí hemos construido todas las depuradoras que se deben haber construido".