El incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) supera las 3.600 hectáreas afectadas y mantiene 121 desalojados

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, supervisa la evolución del incendio iniciado en Castillejos desde el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre (Huelva). - María José López - Europa Press

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este martes la "complejidad" del incendio originado este lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva) y que afecta también a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón debido a "la alta carga combustible y al viento", de hecho, la superficie afectada ha aumentado ya a las 3.600 hectáreas.

Así lo ha explicado el consejero en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre, donde ha estado acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, así como los alcaldes de los municipios afectados, entre otras autoridades.

Allí, el consejero ha confirmado que parte de los desalojados ya han vuelto a sus casas, la reapertura de la A-495 y que no se producirá el cambio de viento que "hubiera dificultado" los trabajos.

En este sentido, el consejero ha explicado que el incendio se origina sobre las 12,59 horas de este lunes y que se desarrolla sobre un "intensísimo viento" con rachas de hasta 40 kilómetros por hora de noroeste y "con una muy alta carga de combustible, pasto y matorral, que generó una tasa de crecimiento del incendio "verdaderamente llamativa".

De este modo, el incendio calcinaba "200 hectáreas por hora", por lo que "recorrió muy rápidamente en sus primeras horas influenciado por el viento", por lo que hasta el momento se elevan a "3.600 hectáreas las ya calcinada", aunque ha incidido en que se trata del perímetro y "eso quiere decir que todas la superficie esté quemada"

Por ello, ha subrayado que se trata de "un incendio importante, de evolución compleja y con incidencia tanto por la alta carga de combustible como por la intensidad del viento que lógicamente ha hecho una noche compleja en cuanto a la actividad de lucha y ataque contra este incendio".

El consejero ha informado de que se han incorporado 360 efectivos --250 por la noche-- 13 autobombas y diferentes maquinaria pesada actuando directamente sobre el terreno. Además, a lo largo de la jornada se están incorporando hasta 23 medios aéreos, concretamente, un helicóptero ligero, seis semipesados, tres pesados --uno de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico-- cuatro aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros y tres anfibios pesados del Gobierno y dos aviones de coordinación. Además, Sanz ha indicado que se han solicitado otros dos aviones FOCA, por lo que se elevaría a 25 los medios.

"SIN RIESGO" PARA LA POBLACIÓN

En este sentido, Sanz ha remarcado que el incendio está "siendo complejo", especialmente en la cabeza del flanco izquierdo que "superó el río Odiel" y se ha instalado con dirección hacia Gibraleón hacia el sur". Precisamente, esa es la actuación principal en la que se está actuando, ya que hay eucaliptos, pinares y matorral.

Al respecto, ha señalado que el "riesgo" no está en la cabeza, ya que esta está "contenida", que es "lo que más cerca está de Gibraleón", pero "no hay riesgo para la población". Por ello, ha apuntado que el "riego principal" del incendio es "el posible ensanchamiento que puede ir teniendo en la parte del flanco izquierdo", mientras que el flanco derecho, "tras una actuación muy importante del dispositivo Infoca, logró frenarse, que era el que "tenía más riesgo para la población de San Bartolomé de la Torre".

Asimismo, como "buena noticia", Sanz ha confirmado que no se va a dar el cambio de viento que se esperaba a las 16,00 horas de este martes, y que "hubiera sido francamente muy perjudicial", por lo que se mantendrá la dirección de noroeste del incendio y "ello repercute en que se mantengan las labores de actuación como hasta ahora".

DESALOJADOS

Por otro lado, el consejero ha señalado que de los 352 vecinos desalojados de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, 234 ya han podido volver y 121 siguen fueran de sus casas en este momento, de ellos 92 están con las familias y 22 están en el pabellón de San Bartolomé y siete en el de Gibraleón.

El regreso de estos vecinos ha sido posible, ha señalado el consejero, por la actuación del flanco derecho, que ha sido "muy eficaz" y que afectaba a la urbanización 'Aguas Lobos', mientras que unas 50 personas se han desalojado de la urbanización Camino de Timón. Además, ha confirmado que la A-495 se ha vuelto a abrir al tráfico, y la N-431 que "tenía riesgo en un principio, no ha habido que cerrarla finalmente".

Por todo ello, el consejero ha agradecido el "trabajo de coordinación" de todas las administraciones, de la Guardia Civil, así como la labor de los ayuntamientos implicados que está siendo "extraordinaria".

En definitiva, Sanz ha concluido que es un incendio "complejo", por lo que su evolución queda "pendiente" a la respuesta a los múltiples medios que se están disponiendo. En cuanto al origen del incendio, ha señalado que hay que ser "prudentes" y "dejar trabajar tanto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales como a los cuerpos de seguridad".

"TODAS LAS HIPÓTESIS ABIERTAS"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha indicado que el Consorcio Provincial de Bomberos está también actuando en la zona, "no solo asistiendo al Infoca, sino asegurando las viviendas colindantes".

Así, Toscano ha explicado que durante este martes están en la zona cinco vehículos de los parques de Alosno y Punta Umbría, actuando en la zona en las que dispone el Infoca, de forma que "todas las administraciones están poniendo todo de su parte para que lo antes posible tener este incendio de trabajo".

De otro lado, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que está abierta una investigación con "todas las líneas posibles" para "dejar todas las hipótesis abiertas".

"Sería muy precipitado e imprudente ya avanzar una conclusión cuando todavía se está viendo la investigación y además el incendio todavía no está finalizado en el momento que se cierra ese perímetro y lo controlemos, esperemos que sea lo antes posible, por el bien de todos, podamos ya esclarecer, ir apuntando el análisis que por supuesto compartiremos con todos los medios", ha abundado.