Sanz espera que el incendio de Castillejos (Huelva) se pueda dar por controlado "en las próximas horas"

Efectivos del dispositivo de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha señalado este viernes que, "si no cambia nada durante la jornada", se pueda dar por controlado "en las próximas horas" el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva), que también ha afectado a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y que ha recorrido un perímetro de más de 5.000 hectáreas.

A pregunta de los periodistas en durante el acto de homenaje por el Día del Donante de Sangre en Cádiz, el consejero ha indicado que es un incendio "enormemente complejo", que se logró sus estabilización en la noche del miércoles y que ha recorrido un perímetro de 5.000 hectáreas, pero "no todas quemadas".

"Hemos vivido momentos muy difíciles, pero a la vez tengo que decir que el gran trabajo de los profesionales del Infoca, la colaboración de muchos efectivos como bomberos de Huelva y la Unidad Militar de Emergencias, junto a la contribución de los cuerpos de seguridad, los sanitarios, protección civil, Cruz Roja, ha hecho posible un resultado francamente positivo", ha abundado.

Al respecto, ha recordado que se diseñó "una estrategia muy compleja" con tres planes alternativos, porque "se preveía un cambio de viento que hubiera destrozado claramente todo lo avanzado y convertir lo que era cola en cabeza y lo que era cabeza en cola, lo cual hubiera podido abrir una lengua muy peligrosa y dirigirse hacia Alosno".

También ha destacado las medidas "muy innovadoras" utilizadas como la utilización de maquinaria pesada especialmente bulldozer abriendo cortafuegos, o los cortafuegos químicos que con aviones de carga en tierra se pudieron ejecutar", todo ello junto a los 28 medios aéreos a disposición.

El incendio sigue en una situación de estabilidad, pero, según ha indicado Sanz, se trabaja para que "en las próximas horas" pueda darse por controlado y "si no cambia nada durante la jornada". "Lo cual significará, después de lo difícil que ha sido este incendio y las posibles consecuencias que podría haber tenido, una gran noticia para el conjunto de los andaluces".

"Tendremos que esperar o vamos a analizar las próximas horas, pero es un incendio que evoluciona no ya favorablemente, que evidentemente ya lo hicimos para estabilizarlo, sino que va encaminándose hacia su fin. Para extinguirlo siempre se tarda muchos días. Luego nos olvidamos de los incendios, pero los incendios tardan en extinguirse muchos días después, pero lo importante es que estén controlados", ha subrayado.

En este sentido, el Infoca trabaja en el cierre del perímetro, "paso previo a darlo por controlado" y para ello ha desplegado a tres grupos de bomberos forestales, el subdirector de COP, dos agentes medioambientales, tres autobombas y un buldócer.

DIEZ INCENDIOS DIARIOS

Por otro lado, el consejero en funciones ha remarcado que está siendo un año "complejo", porque en Andalucía se registra "una media de diez incendios diarios". "Hemos realizado ya en lo que va de temporada 216 intervenciones de los cuales 69 han sido incendios y 147 conatos, aún así estamos teniendo menos incendios que el año pasado pero más hectáreas".

"Aquí no nos ayuda el viento, y en el caso de Huelva han sido tantos incendios hemos llegado a tener dos, tres o cuatro incendios diarios en Huelva provocados por el viento del noroeste, que podemos calificar como el terral de Huelva. Es un viento que, aunque surja un incendio, tiene una gran capacidad de propagación como ocurrió en el de Villanueva de los Castillejos", ha abundado.

Por ello, ha llamado a la "concienciación" de la ciudadanía y que "una llamada al 112 en segundos que se viste cualquier humo, aunque luego sea lo que sea, salva vidas y salva la riqueza del patrimonio natural".

"Por tanto, conciencia, responsabilidad y prudencia. El 95% de los incendios tiene que ver con la mano del hombre. No intencionado obligatoriamente pero sí que uno de cada cuatro que tiene que ver con la mano del hombre es intencionado", ha remarcado.