Sanz lamenta "la cruzada contra Huelva" del Gobierno con los frutos rojos y muestra su apoyo a agricultores

HUELVA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha lamentado este miércoles "la cruzada contra Huelva" del Gobierno de la nación por toda la polémica originada en torno a los frutos rojos, por lo que ha expresado su apoyo a los agricultores porque es un sector "que no se lo merece", dado "la enorme calidad" de los productos.

Así se ha manifestado el consejero durante su intervención en el Foro Empresarial sobre 'Presente y futuro de los Puertos andaluces. El caso de Huelva', organizado por Tribuna Andalucía y que ha tenido lugar en las Cocheras del Puerto, donde ha reprochado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puesto que es "la primera vez" que un líder de la nación "habla mal" de los productos del país".

"Intentar desprestigiar un sector tan potente y tan intocable, porque no hay nada que discutir sobre la enorme calidad y sobre todo su proceso de producción, es algo que no lo merece, y que no tiene base argumental para ello. Por lo que se ha cometido un error grave y espero que estén dispuestos a rectificar", ha subrayado.

Por ello, ha calificado de "cruzada contra Huelva" lo que se ha "vivido en las últimas semanas" por parte del Gobierno de la Nación, pero desde Andalucía, ha asegurado Sanz, "estamos al lado de los agricultores, como parte esencial de la actividad económica", y "defendemos a Huelva como una de las grandes potencias económicas en desarrollo de Andalucía".

En este sentido, ha señalado que el próximo Gobierno que salga del 23 de julio, "debe hacer una apuesta doble y fundamental", por un lado "cumplir con las infraestructuras que Huelva requiere y merece", como la conexión por tren de alta velocidad de Sevilla-Huelva-Faro y su enlace con Lisboa.

"Los gobiernos centrales deben de comprender la importancia de esta conexión, fundamental para Portugal y España, pero también para toda Europa. Andalucía es la única comunidad autónoma fronteriza con Portugal que no tiene una conexión ferroviaria con el país vecino. Hemos presentado alegaciones a la Estrategia del Desarrollo de Infraestructuras Ferroviarias del Estado, apostando por el lazo ferroviario Huelva-Faro y proponiendo una conexión con Sevilla, perteneciente a la Red Transeuropea de Transporte", ha explicado.

Por otro lado, se ha referido a la infraestructuras hídricas que el Estado "le debe" a esta provincia, toda vez que ha señalado que el gobierno de Juanma Moreno "ha tenido que salir en auxilio de 76 obras hidraúlica en Andalucía que tenía que haber hecho el Estado".

"Y aún así, el Gobierno de la nación tiene 33 obras hidráulicas pendientes con Andalucía de las cuales no ha hecho ninguna. Luego pueden hablar de todas las polémicas que quieran, pero estas no se producirían si el Gobierno de España hubiera hecho las obras que tenía que haber hecho desde 2018", ha aseverado.

De las 33 obras "pendientes", Sanz ha detallado que "seis de ellas" están en Huelva, "como son el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros, ampliación de los bombeos de Boca Chanza y la mejora de la EDAR de Matalascañas".

"Por el contrario, hemos tenido que salir al rescate del Estado de la ampliación de los depósitos de Huelva, que eran de Interés General del Estado y la ampliación y mejora de las EDAR de Matalascañas, Almonte, Mazagón, Moguer, Beas-Trigueros, San Juan del Puerto, Aljaraque y La Palma del Condado", ha detallado.

Por ello, Sanz ha saludado que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, dijera este martes que la Junta "está dispuesta a contribuir con recursos propios para finalizar, por fin, la presa de Alcolea" que está "al 23% de ejecución y que la deja tirada colgada y parada".

"Que la Junta Andalucía tenga que ser quien diga, junto a los regantes, que se termine y que están dispuestos a financiar la finalización de esa presa, es una lección magistral frente a la dejación y la irresponsabilidad del gobierno actual de la nación", ha criticado.

Asimismo, ha señalado que la obra de la presa de Alcolea "debería ser declarada de Interés General", para que "se pueda disponer de fondos europeos para poder terminarla", por lo que ha asegurado que la Junta "no va a cejar en el empeño de garantizar estas obras, las que quedan pendientes, y desde luego de garantizar la unidad en el sector, que evidentemente jamás se debió romper por parte de ninguna administración".

Por ello, Sanz ha dicho que Andalucía "necesita" un Gobierno de España que "no le ponga zancadillas" y que "no parezca, que le sienta mal que la comunidad crezca".

"Cada vez que damos un paso, el Gobierno central da otro para intentar restarnos fuerza. Y esas zancadillas no son lógicas en un sistema autonómico de cooperación, donde la colaboración, la coordinación y la cooperación entre administraciones es fundamental, pero no ha sido así", ha aseverado.