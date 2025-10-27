El sector agrícola de Huelva convoca a alcaldes para "unir fuerzas" y exigir al Gobierno un mayor contingente GECCO

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La principales organizaciones del sector agrícola de la provincia de Huelva --Freshuelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva, la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias y Fresón de Palos-- han convocado este miércoles 29 de octubre, en las instalaciones de la Universidad de Huelva, a los alcaldes de once municipios "clave" del sector de los frutos rojos y los cítricos para pedir su apoyo institucional a la moción que ya se trasladará a los plenos municipales "en defensa del sistema de contratación en origen".

A la reunión están convocados los primeros ediles de Moguer, Lepe, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Cartaya, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Villablanca y Almonte. El objetivo es "explicar en profundidad" el contenido de la moción y "unir fuerzas" para reclamar al Gobierno de España un contingente GECCO "suficiente, que garantice las próximas campañas agrícolas y permita planificar con seguridad jurídica, estabilidad y eficacia el flujo de mano de obra que la producción requiere", han indicado en una nota.

Las entidades señalan que la contratación en origen --con más de 25 años de trayectoria en Huelva-- es "un modelo eficaz, garantista y reconocido" en la Unión Europea que "facilita una migración circular y ordenada, con retorno al país de origen una vez finalizada la campaña", así como que, "además de asegurar derechos laborales y prevenir la irregularidad, este sistema sostiene más de cien mil empleos directos y 60.000 indirectos, contribuye al mantenimiento de servicios públicos locales y resulta imprescindible para la viabilidad de los municipios agrícolas".

Asimismo, durante la reunión se abordará la "necesidad" de "avanzar" en la coordinación municipal de servicios y logística durante la estancia de los trabajadores GECCO en campaña, mediante propuestas como oficinas municipales de campaña, refuerzo de servicios públicos o programas de mediación intercultural "que mejoren la convivencia y la integración".

El sector insiste en que la contratación en origen "no compite con la mano de obra local", ya que el procedimiento "exige siempre una oferta previa al mercado laboral nacional, recurriéndose a trabajadores extranjeros únicamente cuando no se cubren las necesidades". Por ello, las organizaciones firmantes consideran "imprescindible" que el Gobierno incremente los contingentes autorizados para la campaña 2025-2026, "especialmente en países latinoamericanos donde las primeras experiencias han resultado exitosas".

Con esta convocatoria, el sector agrícola onubense "reafirma su compromiso con una migración legal, responsable y segura", y hace un llamamiento a las administraciones locales para que "se sumen a una reivindicación urgente que afecta a la estabilidad económica y social de la provincia y al futuro de un modelo productivo que es referente internacional".