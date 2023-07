El sector de la chirla vuelve a faenar tras meses de parada con "buenas sensaciones" y un producto de "calidad"

HUELVA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de la chirla de Huelva ha salido este lunes a faenar después de cinco meses de parada y, aunque se ha mostrado "cautos", ya que "aún hay que esperar unas semanas", las sensaciones "en principio, son buenas" y los pecadores se han encontrado con un caladero "saneado" y un producto "de calidad" con "un precio decente".

Así lo ha expresado a Europa Press, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría (Huelva) y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, quien ha señalado que "hay que ser prudente, esperar varias semanas a ver cómo van evolucionando las capturas en las diferentes zonas del caladero", pero "en principio, las primeras sensaciones han sido bastante buenas".

"Se han cogido unas chirlas de bastante tamaño, de buena calidad y en poco tiempo unos kilos que no pensábamos", ha manifestado Fernández, toda vez que ha subrayado que "nuevamente parece que los informes científicos no coinciden con lo que nos habían puesto encima de la mesa, pero también es verdad que los análisis se hicieron en abril, que han pasado muchos meses, que es una especie con un crecimiento rápido y que nos está afectando bastante el cambio climático", por ello, "se han embarcado en varios de los barcos los científicos para hacer una valoración nuevamente del caladero y poder saber exactamente en qué marco nos encontramos".

No obstante, el presidente de Facope ha resaltado que "lo principal" es que los pescadores han visto "un caladero saneado, que el mercado ha arrancado con un precio decente, del cual se puede trabajar", pero "aún hay que esperar a lo que nos encontramos en estos días".

"Obviamente tenemos a la espalda siempre la competencia desleal de Italia, que una vez que vean que hemos empezado campaña, nos inundará con su chirla, de menor tamaño y con precios muy económicos. Un pulso que nos echan continuamente, y de la que desgraciadamente nuestra propia administración central no nos está defendiendo lo suficiente y, por supuesto, la Unión Europea nos tiene totalmente abandonados y dándole unos privilegios a este país", ha aseverado.

En este sentido, Fernández ha indicado que ha salido faenar todo el sector y lo hará tres días a la semana y con "kilos determinados", unos 900 kilogramos, tras alcanzar un acuerdo con los propios comercializadores para "poder proveer con mariscos y productos frescos al mercado", además, ha señalado que se han creado grupos de trabajo para que los barcos puedan ofrecer "siempre productos frescos" y que "la pesca sea positiva para los consumidores y también para los pescadores".

PARADAS

Durante este 2023 la Junta de Andalucía ha decretado en varias ocasiones diferentes cierres a la pesquería de la chirla debido a que la especie no presentaba el mínimo permitido. Así, el 13 de febrero se decretó el cierre por medidas técnicas de la pesquería de la chirla en las zonas de producción AND 101, Isla Canela, y AND 107, Doñana Norte. Además, las embarcaciones autorizadas a la captura de esta especie tanto dragas hidráulicas como rastros remolcados del Golfo de Cádiz, se reducía de cinco a cuatro días de actividad a la semana.

Por otro lado, el 20 de marzo se decretó el cierre de la pesquería de la chirla en todas las zonas de producción del Golfo de Cádiz, debido a que se detectaron valores de rendimiento medio de captura inferiores al límite establecido. Por último, la Consejería modificó el periodo de veda para chirla en el litoral atlántico en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de julio, ambos inclusive, debido a que dicha especie dispone de un amplio periodo de reproducción, que se extiende en el Golfo de Cádiz desde marzo hasta la segunda quincena de septiembre".