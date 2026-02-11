El sector de los frutos rojos de Huelva pide activar ayudas tras las "graves afecciones" de las borrascas

Daños en un campo de frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA

HUELVA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, se encuentra recopilando y analizando datos para cuantificar el alcance de los daños provocados por el carrusel de borrascas que ha afectado a la provincia de Huelva durante las últimas semanas y que está teniendo un impacto "muy relevante" en el desarrollo de la actual campaña de frutos rojos.

Ante este escenario, Freshuelva ha solicitado a las administraciones competentes, Gobierno central y Junta de Andalucía, la activación de las ayudas pertinentes mediante la declaración de zona catastrófica, con el objetivo de paliar las pérdidas sufridas por las explotaciones y "contribuir a la recuperación de la normalidad productiva en la provincia", ha indicado la organización en una nota.

Las intensas y persistentes lluvias, acompañadas en algunos episodios por fuertes rachas de viento y fenómenos adversos, han provocado daños en explotaciones agrícolas en distintos puntos de la provincia, afectando tanto a las plantaciones como a las infraestructuras productivas y de manipulación. Estas circunstancias están repercutiendo directamente en el ritmo de recolección y en la planificación de la campaña.

Como consecuencia de esta situación, Freshuelva estima que el volumen de exportación se ha reducido en torno a un 50% en comparación con la misma fase de la campaña anterior, lo que supone "un impacto económico significativo" para las empresas productoras y comercializadoras, así como para el conjunto del tejido agroalimentario de la provincia.

Además, esta reducción de la actividad "está teniendo efectos directos sobre el empleo, con un menor número de jornadas de trabajo tanto en el campo como en los almacenes y centros de manipulación". Una circunstancia que "repercute en toda la cadena de producción, desde los trabajadores hasta las empresas auxiliares vinculadas al sector", ha señalado la organización agraria.

Desde la asociación se subraya "la necesidad de una respuesta ágil y coordinada por parte de las administraciones", que permita "sostener al sector" en un momento "especialmente complejo" y "garantizar la continuidad de una actividad que es estratégica para la economía, el empleo y la cohesión social de la provincia de Huelva".

Freshuelva ha subrayado que continuará trabajando en la evaluación detallada de los daños y trasladando a las autoridades competentes la información necesaria para "dimensionar correctamente" el impacto de estos episodios meteorológicos "excepcionales" y articular las medidas de apoyo "que el sector necesita".