El sector hotelero de la sierra de Huelva espera una ocupación en torno al 80% para fin de año

El sector hotelero de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) prevé una ocupación que podría rondar el 80%, ya que esta comarca onubense "sigue siendo un destino preferido" para tales fechas, toda vez que la Nochebuena y Navidad ha transcurrido con "los objetivos cumplidos".

Así lo ha señalado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cinta Aguilar, quien ha explicado que se espera una ocupación "importante", y se prevé que "alcance en torno al 80%".

"Todavía no podemos tener el dato concreto por las reservas de última hora, pero sí que podemos adelantar que las previsiones son de, al menos, cumplir el objetivo de años anteriores, que puede rondar el 80%", ha señalado.

Al respecto, ha indicado que la sierra onubense "sigue siendo un destino muy interesante" para despedir el año, ya que, según ha subrayado, "el que viene, repite", porque es "una manera distinta de celebrar el fin de año en plena naturaleza y con todo lo que ofrece la sierra, como gastronomía, muchas fiestas, Reyes, Belenes". "Realmente es un destino apetecible también en Navidad y en fin de año y así se va constatando año tras año", ha apuntado.

Por otro lado, en cuento a Nochebuena y el día de Navidad, Aguilar ha destacado que son días en los que también "viene gente a alojarse y a disfrutar de la sierra", pero "en menor afluencia", puesto que es "una fecha familiar, de estar en casa", pero "se han cumplido los objetivos de otros años, que suele ser un porcentaje mucho menor de ocupación que en fin de año".

Datos que sirven para poner punto y final a este 2025 que, según ha detallado la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, "ha tenido sus altos y bajos, sus claros y sus oscuros".

"Desde la Asociación de Empresas Turísticas lo que tratamos es no solamente que seamos noticia en las fechas claves en que suele la gente tener más tiempo de ocio de Navidad, de Semana Santa, incluso verano, que también se da un cliente vacacional, sino que hay otras muchas fechas a lo largo del año que necesitamos más flujo turístico", ha enfatizado.

Asimismo, Aguilar ha reseñado que la oferta en la sierra de Huelva "ha crecido muchísimo en cuanto a alojamientos y oferta en general", pero "todavía cuesta incrementar ese flujo turístico".

"Por eso conversamos con las autoridades para que la promoción vaya encauzada a esas otras fechas en que no tenemos tantos turistas, sino entre semana o en primavera. Hay muchas fechas del año que necesitamos incrementar ese flujo turístico porque el sostenimiento de ese crecimiento de oferta que ha habido en la sierra pasa por ahí", ha incidido.