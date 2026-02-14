Seleccionan trabajadores en Paraguay como programa piloto de contratación en origen para los frutos rojos de Huelva

Selección de trabajadores en Paraguay para la campaña de los frutos rojos de Huelva. - ASAJA HUELVA

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector de los frutos rojos de Huelva ha desarrollado por primera vez en Paraguay este mes de febrero un programa piloto de contratación en origen, con el objetivo de incorporar mano de obra para la próxima campaña procedente de este país americano. De esta forma, se espera que se integren en la misma a partir del mes de marzo.

De este modo, según han indicado a Europa Press desde Asaja Huelva, esta organización agraria se ha hecho cargo de la selección en representación de todas las organizaciones agrarias y empresas que realizan contratación directa, excepto UPA. Para realizar la selección se ha trasladado al país sudamericano el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz.

Así, serán cien las personas contratadas en el marco de la Orden Gecco y la selección se ha llevado a cabo los días 10 y 11 de febrero con el objetivo de que puedan estar en sus puestos antes del 15 de marzo, atendiendo así a las necesidades de la campaña en las empresas del sector.

Desde Asaja-Huelva destacan la "magnífica" organización del proceso y el "óptimo perfil" de los candidatos presentados, en una iniciativa que abre una nueva vía de colaboración internacional dentro de los procedimientos regulados para la contratación de personal temporal.

La Orden Gecco (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) es el procedimiento regulado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para canalizar la contratación de personas extranjeras en origen, especialmente para actividades de temporada y campañas, articulando garantías y trámites de forma colectiva. En 2025 cumplió 25 años de funcionamiento.

El sector de los frutos rojos cuenta con una larga trayectoria en el uso de estos mecanismos de contratación en origen, tradicionalmente con procesos de selección en países como Marruecos, entre otros, para cubrir picos de demanda durante la recolección. La contratación en origen supone aproximadamente el 15% del total del empleo que genera el sector de los frutos rojos de Andalucía, radicado prácticamente en Huelva.

En concreto, la provincia onubense aglutina el 85% de toda la contratación de origen a nivel nacional, siguen por detrás Lleida y Albacete, con un 4% y un 2%, respectivamente.

Esta campaña agrícola dispondrá de 21.496 trabajadores, con un incremente de 4.500 con respecto a la anterior. Igualmente, la misma cuenta con mano de obra de ocho países diferentes como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, Paraguay y Senegal. Marruecos es el país que más trabajadores aporta, con 3.305 y este año, además de Paraguay se incorporan como proyecto piloto países como Mauritania (48 trabajadores) y Senegal (142).