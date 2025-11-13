La Sierra de Huelva se prepara para vivir la HUEX Gran Fondo con un recorrido "exigente"

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva vuelve a convertirse en el "epicentro del ciclismo andaluz" con la celebración de la prueba con la celebración de la HUEX Gran Fondo, una nueva prueba impulsada por la marca HUEX, que se suma a la HUEX Non Stop y la HUEX MTB.

El recorrido atraviesa algunos de los municipios "más pintorescos y emblemáticos" de la sierra onubense: Aracena, Campofrío, Granada de Río Tinto, Higuera de la Sierra, Puerto Moral, Corteconcepción, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, La Nava, Jabugo, Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Alájar y Linares de la Sierra, entre otros municipios, ha indicado la Diputación en una nota, donde remamrca que cada tramo representa "una oportunidad única para disfrutar del patrimonio natural, la riqueza gastronómica y la hospitalidad que caracterizan a la provincia".

"La HUEX Gran Fondo es mucho más que una carrera. Detrás hay un gran dispositivo técnico y humano, encabezado por la Guardia Civil, aportando más de quince vehículos a la comitiva de la prueba, junto a policías locales y servicios municipales de todos los municipios por los que discurre la prueba. Es un esfuerzo colectivo que garantiza seguridad, organización y una experiencia de primer nivel para los participantes", destaca Felipe Toledo, director de TerraIncognita sport, empresa organizadora del evento.

Más allá del aspecto competitivo, la HUEX Gran Fondo se consolida como "una experiencia integral de territorio", que busca "proyectar la imagen de Huelva como destino deportivo, turístico y de naturaleza", invitando a ciclistas y visitantes a "descubrir su diversidad paisajística, su cultura y sus caminos".

"Desde la Diputación de Huelva hemos apostado por la HUEX Gran Fondo por dos motivos fundamentales: primero, porque la Sierra ofrece un entorno ideal para este tipo de eventos, con menor densidad poblacional y mejores condiciones para la practica del ciclismo de carretera; y segundo, porque queremos seguir impulsando el desarrollo deportivo y turístico de esta zona, poniendo en valor sus municipios, senderos y paisajes únicos que conforman el alma de la provincia", señala el diputado provincial, Juan Daniel Romero.