Someten a información pública la inclusión del Inventario de Humedales de Andalucía del Caño de la Mojarra (Huelva)

La Dirección General de Espacios Naturales Protegidos ha abierto el procedimiento para someter a información pública la inclusión del Inventario de Humedales de Andalucía del Caño de la Mojarra, en el término municipal de Ayamonte (Huelva).

Según indica la resolución publicada en el BOJA, y consultada por Europa Press, el Comité Andaluz de Humedales, en su reunión de 6 de noviembre de 2025, acordó proponer la inclusión de los humedales Lucio de Gabela Honda, Pozo Lozano y Caño de la Mojarra en el Inventario de Humedales de Andalucía, dado que dichos humedales reúnen las características apropiadas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales (BOJA núm. 66, de 5 de abril de 2004), en el Inventario de Humedales de Andalucía se incluirán aquellos humedales que constituyan el hábitat de poblaciones o comunidades de organismos que se consideren de especial interés natural; o sean de interés geológico, geomorfológico, biogeoquímico o cultural, o que presenten un gran valor por su rareza o representatividad.

De este modo, la zona propuesta es colindante con el Paraje Natural de Marismas de Isla Cristina, el cual fue declarado Paraje Natural por la Junta de Andalucía en 1989 y forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), declarada como tal en 2002 mediante la disposición transitoria séptima de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, además de ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y uno de los humedales del Inventario de Humedales de Andalucía (IHA); su declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC) se encuentra en tramitación.

El Caño de La Mojarra es lugar de campeo e invernada del águila pescadora (Pandion haliaetus) y la gaviota de Audouin (Larus audouinii), especies catalogadas como "vulnerables" en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, además de contar con la presencia de numerosas especies de aves que conforman el listado anteriormente citado, como una colonia de espátulas (Platalea leucorodia), cigueñuela común (Himantopus himantopus), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garza real (Ardea cinerea), flamenco común (Phoenicopterus roseus), gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) o charrancito común (Sternula albifrons).

Asimismo, según datos procedentes de los censos realizados en el marco del Programa de Seguimiento de Aves Acuáticas Amenazadas incluido en el Programa de Emergencia, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre (PECES), en el periodo 2021-2025, se tiene constancia de la presencia de otras numerosas especies de avifauna en las inmediaciones que rodean y comparten el ecosistema con el humedal propuesto

En lo que respecta a especies de flora, existe la presencia de importantes praderas de salicornia y de fanerógamas marinas de las especies Ruppia maritima y Zostera Noltii, incluida esta última en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que sirven de refugio y alimento a las colonias de espátulas y anátidas que frecuentan estas marismas. Estas especies de fanerógamas se encuentran actualmente en regresión, tanto por "su fragilidad como por los diferentes factores de amenaza que les afectan de manera directa (contaminación, destrucción mecánica por fondeos, dragados, etc.), e indirecta (ocupación y destrucción de su hábitat, cambio climático, especies invasoras, etc.)".

"Debido, principalmente a los constantes dragados que se llevan cabo para posibilitar el importante tránsito de embarcaciones que se da en las zonas de los Parajes Naturales cercanos de Marismas de Isla Cristina y Marismas del Rio Piedras y Flecha del Rompido y del espacio Red Natura ZEC Estuario del Río Piedras, las poblaciones de fanerógamas se están viendo mermadas, disminuyendo a gran velocidad, por lo que con la inclusión del Caño de La Mojarra en el IHA se estima podría colaborarse en la protección y salvaguarda de las mismas", señala el informe.

Otro de los aspectos "importantes" ya señalado en el primer informe, es la contribución del futuro humedal a la conectividad ecológica de la zona objeto de análisis, ya que se encuentra dentro del Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) denominada Marismas de Isla Cristina y Ayamonte, además de situarse entre los Espacios Naturales Protegidos de Marismas de Isla Cristina, Isla de San Bruno y algo más alejado, el espacio Río Guadiana y Ribera de Chanza (todos ellos forman parte de la Red Natura 2000).

Por todo lo anteriormente expuesto, el Servicio de Espacios Naturales Protegidos informa "favorablemente" la inclusión del Caño de La Mojarra en el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA), manifestando que constituye "un espacio de interés medioambiental por la presencia de organismos de relevancia ambiental".