Subdelegación condena el crimen machista de Moguer (Huelva) y convoca un minuto de silencio este miércoles

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, ha condenado el último asesinato machista registrado en Huelva, el de una mujer de 47 años en Moguer, y que eleva el número de víctimas mortales por violencia machista en la comunidad declaradas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a once, 34 en toda España desde que comenzó el año. Además, se ha convocado para este miércoles en la sede de la Subdelegación un minuto de silencio.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, Rico traslada su "máximo pesar" a familiares y amigos, y además pide "esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes", toda vez que ha insistido en la "necesidad" de que "el entorno sea activo y denuncie los hechos porque las víctimas no siempre pueden hacerlo o comunicarlo debido a su situación, por lo que quienes la rodean pueden poner la voz de alarma para comunicar su situación y protegerlas, tenemos que participar todos".

"Debemos situarnos al lado de las víctimas y, ante cualquier atisbo, no permitir que vaya más allá y denunciar porque lo que se pone en peligro son vidas", ha insistido la subdelegada, que ha asegurado que para ello "hay que ser claros en los mensajes y contundentes en la condena de cualquier hecho machista, injustificable siempre, sin argumentos a medias, sin blanqueos, sin permisividad, sin razones que desmonten una lucha de años en los que estamos defendiendo el derecho a la vida y a la igualdad de las mujeres".

Para ello, ha recordado que, en caso de emergencia, pueden llamar a los teléfonos de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062), o utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Sobre cómo asesorarse, se ha referido al teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.