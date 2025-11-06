Subdelegación y Moguer (Huelva) señalan que se negocia una inversión de 5 millones para el CEUS en el Marco de Doñana

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, han subrayado que uno de los proyectos que se contemplan en los Marcos de Actuaciones para Doñana, impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) es el desarrollo del Polígono Aeroespacial (CEUS), que se está negociando y que podría contar con una inversión de casi cinco millones.

Así lo han indicado en una visita de la subdelegada a Moguer, para tratar las actuaciones e iniciativas en el municipio de estos marcos, que contemplan, por un lado, con una inversión de 350 millones de euros y la participación de trece ministerios, en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana, y que se suma al Marco de Actuaciones para Doñana de carácter ambiental, que conlleva otros 356 millones de euros de inversión, ampliados a un total de casi 750 millones destinados a ambos, ha indicado Subdelegación en una nota.

En el caso de Moguer, el alcalde ha expresado los "beneficios" que supone para su municipio los 5,6 millones destinados dentro de los marcos para los diversos proyectos. El desarrollo del sector agrícola a través de los 28 millones que llegan hasta 400 hectáreas y que repercute en los agricultores y la línea 13 para mejorar las condiciones de habitabilidad de los colectivos más vulnerables, entre ellos los temporeros agrícolas.

Cuéllar ha explicado que el Ayuntamiento moguereño ha presentado tres proyectos "importantes", con tres líneas vinculadas con la recuperación, regeneración y reforestación de espacios paisajísticos, además de vías modales, y se ha dividido en tres zonas, dos de ellas del núcleo de Mazagón y la otra el propio municipio de Moguer.

Se invierten, de este modo, 2,4 millones a espacios vinculados a macroproyectos de vías multimodales, regeneración ambiental y acondicionamientos de espacios vinculados al entorno rural y urbanos, con la interconexión de Mazagón y las zonas rurales del entorno de Doñana, mejorando la accesibilidad de la bajada del Parador de Mazagón.

Otro de los proyectos está vinculado a la generación de energías limpias, con la inversión de aproximadamente 1,5 millones para la instalación de placas fotovoltaicas para que todos los edificios municipales cuenten con energía verde.

La tercera línea está relacionada con microproyectos, todos vinculados también con la regeneración de espacios y zonas verdes de Moguer y Mazagón, así como la construcción y creación de un centro social y de interpretación del entorno de Doñana en Mazagón y la regeneración de espacios deportivos con material no contaminante, de alta sostenibilidad y cien por cien ecológico. Este paquete tiene una inversión de en torno a los 2,5 millones de euros.

Ambos representantes institucionales han coincidido en "el esfuerzo inversor del Gobierno para llevar a cabo esta hoja de ruta socioeconómica" que persigue "la puesta en marcha de un proyecto de territorio que, al tiempo que dinamiza e intensifica la transición ecológica, permite mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona, a la vez que aborda acciones para la inclusión y la mejora de las condiciones de vida de la población local y temporera, y con una proyección de futuro que permita nuevas posibilidades de desarrollo más sostenible, innovador y justo".

MARCO SOCIOECONÓMICO

Las actuaciones e iniciativas desarrolladas en Doñana en el Marco socioeconómico de la línea 10 "que permite identificar, concretar y financiar actuaciones para aprovechar las oportunidades, garantizar el progreso social y la mejora de la calidad de vida de la población y lograr que el desarrollo de la zona no vaya en detrimento de los excepcionales valores ecológicos del Espacio Natural de Doñana, revirtiendo la situación de deterioro ambiental".

Rico ha señalado que Los Marcos para Doñana del Ministerio han movilizado ya 329 millones de euros, un 44% de su presupuesto y avanzan en nuevas convocatorias para su desarrollo territorial sostenible. Además, están centrados en la recuperación medioambiental del espacio natural y el desarrollo socioeconómico de los catorce municipios de su área de influencia.

Así, los convenios bilaterales con las entidades locales conceden ayudas directas por un total de 70 millones de euros a las del área de influencia del Espacio Natural Doñana con el fin de desarrollar políticas y garantizar servicios públicos adecuados que permitan fijar la población al territorio contando con las mejores condiciones de calidad de vida.

Ha destacado también las ayudas a los agricultores en el Marco Socioeconómico de ayudas a la renaturalización de tierras agrícolas de la Fundación Biodiversidad. Estas subvenciones, que en la primera convocatoria han llegado hasta 400 hectáreas, han contado con una inversión asociada de 28,5 millones de euros este año para la reconversión de hasta 400 hectáreas de regadíos del entorno de Doñana, 70.000 euros por hectárea, además los agricultores que reciban ayudas por no cultivar en Doñana podrán pedir hasta 14.000 euros de anticipo por hectárea.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Los ámbitos de actuación son la economía circular, proyectos que promueven la reducción en el uso de recursos, la reutilización, reparación y reciclaje de productos, así como la sustitución por materiales más sostenibles; el ciclo del agua, iniciativas para mejorar infraestructuras de abastecimiento, depuración; Eficiencia energética, especialmente en edificios públicos.

También la movilidad sostenible, con énfasis en infraestructuras viarias, caminos agrícolas; renaturalización del entorno, actuaciones para conservar el patrimonio natural, recuperar terrenos degradados y mejorar los servicios ecosistémicos; Infraestructuras para el desarrollo sostenible, obras que integren la dimensión ambiental y respondan a los retos del despoblamiento.

A lo largo de este año 2025 se ha llevado a cabo una nueva ronda de reuniones de asesoramiento técnico en el territorio con los 14 ayuntamientos beneficiarios.