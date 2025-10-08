La subdelegada destaca que el Gobierno "sigue cumpliendo" con Huelva tras la adjudicación de los proyectos del AVE

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que el Gobierno de España "sigue cumpliendo con la provincia" y "cumple sus compromisos con las infraestructuras ferroviarias" tras el anuncio del ministro Óscar Puente sobre la adjudicación de los cinco proyectos de la conexión por Alta Velocidad a Sevilla.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la subdelegada ha señalado que el Gobierno "una vez más cumple los hitos prometidos de la ciudadanía de Huelva". "Cumple sus compromisos, cumple esa apuesta decidida por las infraestructuras ferroviarias en la provincia, ya que el ministro ha anunciado la adjudicación de la redacción de esos cinco proyectos, de esos cinco tramos que nos van a acercar con Sevilla en esa línea de alta velocidad en menos de 26 minutos", ha abundado.

Así, ha remarcado que la redacción de los proyectos suponen una inversión de 31,4 millones de euros, pero está incluida en "una envolvente de más de 1.600 millones de euros para que esta línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla sea una realidad".

"Seguimos cumpliendo, el Gobierno sigue trabajando por y para Huelva y es un motivo para celebrar un hito histórico y un avance, que no tiene ya paso atrás como muy bien apuntaba el ministro y hay que compartirlo con toda la ciudadanía", ha finalizado.