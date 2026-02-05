La subdelegada en Huelva evalúa las necesidades de actuación tras el temporal en las playas de Isla Cristina y El Portil

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en su visita a la playa de El Portil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha visitado este jueves la playa Central de Isla Cristina y la playa de El Portil, en Punta Umbría, para conocer sobre el terreno los efectos ocasionados por la borrasca Leonardo.

En la playa Central de Isla Cristina ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Jenaro Orta, con quien ha evaluado la situación y las necesidades de actuación tras el temporal. Durante la visita, también ha mantenido conversaciones con vecinos de la zona, para conocer "sus preocupaciones y el impacto sufrido", según ha indicado la Subdelegación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Asimismo, se ha desplazado hasta la playa de El Portil junto a agentes medioambientales de la Jefatura Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y Retro Demigráfico (Miteco), donde ha podido comprobar los efectos del temporal y analizar el estado actual del litoral.

Rico ha destacado que el Gobierno de España "continúa trabajando" de forma coordinada con las administraciones locales y "escuchando a la ciudadanía" para "dar respuesta a los efectos del temporal y avanzar en la recuperación de nuestras playas".