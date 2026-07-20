Sumar pregunta al Gobierno sobre las medidas para eliminar los asentamientos tras el incendio de Palos

Asentamiento del polígono San Jorge tras el incendio del pasado 6 de julio. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una bateria de preguntas en la que pregunta "qué medidas ha impulsado el Gobierno para erradicar definitivamente los asentamientos" en Huelva, tras el último incendio de Palos de la Frontera que afectó a unas 300 chabolas.

De este modo, según indica el escrito de Sumar, el pasado 7 de julio se produjo un incendio de grandes dimensiones en el asentamiento del Polígono de San Jorge en Palos de la Frontera (Huelva), arrasando el fuego alrededor de 300 chabolas. El fuego se inició alrededor de las 22,30 del lunes y hasta el martes a las 02,00 hora el Consorcio Provincial de Bomberos no lo dio por extinguido.

Este asentamiento ya ha sufrido otros episodios similares, destacando los registrados en septiembre y octubre de 2025, que afectaron a 70 y 60 infraviviendas, respectivamente. La alcaldesa de Palos de la Frontera, ha reconocido públicamente que este tipo de sucesos son "reiterados todos los años al finalizar las campañas agrícolas, según se ha publicado en prensa".

Además, ha confirmado que las fuerzas de seguridad ya están investigando las causas, "sin descartar que el incendio haya podido ser intencionado".

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha venido trasladando de "forma reiterada" al Gobierno su "preocupación" por las condiciones de vida de las personas trabajadoras temporeras vinculadas a la campaña de los frutos rojos en la provincia de Huelva.

"La persistencia de asentamientos, caracterizados por el hacinamiento, la ausencia de suministros básicos y unas condiciones incompatibles con una vida digna, constituye una realidad que se repite año tras año sin que se hayan adoptado soluciones estructurales. Como consecuencia de estos incendios, cientos de personas vuelven a perder sus escasas pertenencias, incluida su documentación personal, ropa, alimentos y otros bienes de primera necesidad, agravando aún más una situación de extrema vulnerabilidad", señala Sumar en el texto.

Por ello, Sumar pregunta al Gobierno "qué información tiene sobre el incendio ocurrido el pasado 7 de julio en el asentamiento del Polígono de San Jorge y cuál es el balance de personas afectadas y de daños materiales".

Por otro lado, "qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno, en coordinación con las administraciones competentes, para atender de manera inmediata a las personas afectadas, garantizando alojamiento, alimentación, reposición de documentación y demás necesidades básicas" y si el Gobierno "dispone de información sobre el estado de la investigación de las causas del incendio y, en particular, sobre la posible intencionalidad del mismo".

Además, preguntan sobre "las actuaciones ha realizado o tiene previsto realizar el Gobierno para prevenir nuevos incendios en los asentamientos de personas trabajadoras temporeras de la provincia de Huelva y garantizar su seguridad" y "qué medidas ha impulsado el Gobierno para erradicar definitivamente los asentamientos chabolistas en los municipios productores de frutos rojos de la provincia de Huelva y garantizar alternativas habitacionales dignas para las personas trabajadoras temporeras".

Por otro lado, pide saber "qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para asegurar que las empresas que se benefician de la mano de obra temporera cumplen con sus obligaciones en materia de contratación, alojamiento y condiciones laborales, de conformidad con la normativa vigente", así como el "grado de ejecución presentan las medidas previstas en el Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía".

En su caso, "qué recursos económicos ha aportado la Administración General del Estado durante los ejercicios 2025 y 2O26 para estos y otros programas relacionados con la erradicación de estos asentamientos", toda vez que si considera el Gobierno que "la reiteración anual de incendios en estos asentamientos evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta la fecha".