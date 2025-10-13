La superficie de cultivo de arándano en la provincia de Huelva crece desde 2021 casi en 1.000 hectáreas

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La superficie de cultivo de arándano en la campaña 2024/2025 de los frutos rojos de Huelva fue de 4.500 hectáreas, lo que supone un crecimiento de casi 1.000 hectáreas desde la de 2021/2022, cuando contaba con 3.717. Además, ese dato supone un aumento del 6,9% con respecto a la temporada de 2022/2023, cuando contaba con 4.210.

Así lo recoge el informe de síntesis de la campaña 2024/25 del sector de los frutos rojos publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que señala que la superficie ocupada por los frutos rojos en la pasada campaña rondaba las 13.000 hectáreas. Al respecto, apunta que el aumento "progresivo" de la superficie, "fundamentalmente de la superficie de arándano", ha logrado que la de frutos rojos distintos de la fresa "casi se iguale con la de ésta".

En este sentido, el informe señala que la superficie de la fresa se ha visto ligeramente reducida desde la campaña 2021/2022, cuando contaba con 6.700 hectáreas, pasando a 6.550 en la última --aunque supone una subida del 0,6% con respecto a la campaña 2023/2024 cuando contaba con 6.513--, al igual que la de la frambuesa, que ha pasado de 2.170 a 1.680 hectáreas en la última campaña --aunque aumenta un 9,1% con respecto a las de 2023/2024, cuando era de 1.540--. De otro lado, recoge que se cultivaron 185 hectáreas de otras bayas --sin especificar--.

Asimismo, el informe apunta que el inicio de la pasada campaña estuvo marcado por la "elevada mortandad" de plantas, lo que "obligó a realizar los ya habituales replantes, repercutiendo en los costes de producción", así como que otro factor "relevante" para los costes de producción fue "la subida del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2025".

De otro lado, remarca la "buena noticia" para la campaña que fue el "final del periodo de sequía" y de las restricciones en las dosis de riego, "gracias a las abundantes precipitaciones de 2025" y señala que aunque las lluvias provocaron "considerables pérdidas" en la recolección de la fresa hasta marzo, los volúmenes recolectados en los meses posteriores fueron "más que suficientes para compensarlo".

En este sentido, el informe subraya que en el caso de la frambuesa, fue la "generosa cosecha otoñal" la que "compensó las pérdidas" de volumen de la recolección de primavera, ya que "esta fruta se ve seriamente afectada por un ambiente lluvioso".

En cuanto al arándano, indica que ésta ha sido una campaña "generosa" desde su inicio "gracias a las variedades tempranas, pero también por la meteorología favorable", además de por la entrada en plena producción de las nuevas plantaciones de los últimos años.

Con respecto a la producción en la pasada campaña, el informe señala que la de la fresa se elevó a 315.710 toneladas --con un crecimiento del 1,4% con respecto a la anterior--, la del arándano fue de 66.600 toneladas --un 16,3% más-- y la de la frambuesa de 31.900 toneladas --un 7,5% más--. El volumen comercializado en el conjunto de la campaña 2024/25 se estima similar al de la anterior campaña y entre marzo y abril se comercializó el 68% de la fresa, cuyos precios han estado "por encima de la media de las tres últimas campañas durante toda la campaña".