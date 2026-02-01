Suspendida la circulación de trenes entre Valdemusa y Calañas (Huelva) por riesgo de desprendimiento

Archivo - Imagen de archivo de unas líneas de ferrocarril. - ADIF - Archivo

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido este domingo, 1 de febrero, la circulación de trenes en el trayecto entre las localidades onubenses de Valdemusa y Calañas por riesgo de desprendimiento.

En concreto, en un mensaje difundido a través de su perfil oficial en 'X' (antes Twitter), consultado por Europa Press, Adif ha detallado que la circulación entre ambos municipios se ha suspendido sobre las 20,14 horas de esta jornada por la presencia de riesgo de desprendimiento en el PK 124/760.

Esta suspensión ha provocado que el tren de Media Distancia 13089 de Huelva-Jabugo se haya visto afectado, por lo que la entidad ferroviaria ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros afectados por dicha interrupción.