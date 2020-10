Telefónica dará cobertura 5G a cerca del 70 por ciento de la población de Huelva antes de final de año

HUELVA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telefónica dará cobertura 5G a cerca del 70 por ciento de la población onubense antes de final de año al llegar a 13 municipios. En este despliegue se incluyen municipios de muy distinto tamaño, tanto los más densamente poblados, como algunas poblaciones con algo menos de 5.000 habitantes, además de Huelva capital.

Según ha informado la empresa en una nota de prensa, antes de que acabe el año contarán con cobertura de 5G Huelva, Aljaraque, Almonte, Aracena, Bonares, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Rociana del Condado.

De este modo, Huelva puede disfrutar ya de las ventajas de esta nueva generación de telefonía móvil que permite "una conectividad ultrarrápida, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos, de modo que la mayor parte de los objetos de uso cotidiano serán elementos conectados entre sí y con nosotros".

Sobre la infraestructura de despliegue empleada en Huelva, Telefónica está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población.

En esta primera fase se lanza la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone) para desplegar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales.

Asimismo, Telefónica apalanca la red móvil 5G en Huelva en su red de fibra de alta calidad con la mayor cobertura del país, de modo que el 5G complementa a la fibra para tener la mejor navegación en movilidad.

Desde el punto de vista de los usuarios, gracias al 5G los clientes particulares podrán descargar una película en segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que el usuario tendrá una experiencia 360º y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha.

Aquellos que sean aficionados al gaming contarán con una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, o sea, sin interrupciones o latencia. Así, el 5G permitirá jugar en el teléfono móvil como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una videoconsola.

Para las empresas, destacan los servicios de Multiaccess Edge Computing, que ofrecen servicios de ultra baja latencia y una mayor capacidad de cómputo "al borde de la red", además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas, además de la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes.

Con este lanzamiento, Telefónica marca "un nuevo hito en la implantación del 5G en España que ya impulsó de forma pionera en 2018 con Ciudades Tecnológicas 5G". Esta iniciativa ha permitido desarrollar casos de uso de la nueva tecnología que han servido para construir y consolidar el ecosistema 5G. Hasta la fecha Telefónica ha realizado más de 50 proyectos 5G en sectores como salud, conducción conectada, educación, movilidad urbana, industria, etc.